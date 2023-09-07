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ТАСС

Экипаж "Союза МС-24" отправится на МКС по сверхкороткой схеме

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Корабль «Союз МС-22» на ракете «Союз 2.1 а» перед полетом к МКС
Корабль «Союз МС-22» на ракете «Союз 2.1 а» перед полетом к МКС.
Источник изображения: globallookpress.com, Bill Ingalls – NASA via CNP/Consolidated News Photos

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что старт намечен на 15 сентября в 18:44:36

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полет транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24" с тремя членами экипажа на борту, среди которых четвертый космонавт-спецкор ТАСС Олег Кононенко, пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Полет корабля ["Союз МС-24"] займет 3 часа 14 минут по двухвитковой схеме", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что старт намечен на 15 сентября в 18:44:36.

На корабле "Союз МС-24" на МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.

Рекорд по скорости полета на МКС был установлен кораблем "Союз МС-17", который добрался до станции за 3 часа 3 минуты. На нем на орбиту летали российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. 

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
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