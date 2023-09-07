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Военное обозрение

Вашингтон пригрозил КНДР «последствиями» за возможные поставки боеприпасов и оружия России

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон намерен убедить КНДР отказаться от планов поставлять оружие и боеприпасы в Россию. Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Соединенные Штаты всерьез озабочены появившейся информацией о возможных поставках северокорейских боеприпасов и вооружений российской армии. Хотя никаких доказательств у Вашингтона нет, американцы продолжают утверждать, что Россия и КНДР ведут закулисные переговоры по поставкам больших партий оружия и артиллерийских снарядов. На этом фоне в США намерены предпринять меры в отношении Пхеньяна, чтобы убедить его не дружить с Россией и не поставлять ей продукцию военного назначения, иначе Северную Корею ожидают "последствия".

Наш анализ показывает, что переговоры КНДР и России об оборонной поддержке сейчас продвигаются (...) Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги

- заявил Салливан.

Вторит ему и представитель Госдепа Видант Патель. Этот вообще утверждает, что переговоры между Москвой и Пхеньяном по поставкам боеприпасов "активно продвигаются". Вывод был сделан на основании появившейся информации, что Ким Чен Ын планирует визит в Россию для встречи с Путиным. Кстати, в Кремле эту информацию пока не подтверждают.

Масла в огонь подливает и визит министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР и его встреча с высшим руководством республики, в том числе и военным. Единственный вывод, который сделали американцы по итогам этой поездки - русский министр ездил просить оружие и снаряды, потому что у российской армии не хватает боеприпасов и ракет.

Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по оружию и соблюдать взятое на себя Пхеньяном публичное обязательство не поставлять и не продавать оружие России

- заявил Патель.

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Страны
КНДР
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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