Контрнаступление ВСУ провалилось. Вот что теперь будет делать Запад

ВСУ не оправдали надежд западных покровителей Украины, пишет An Nahar. Киев и его союзники пытаются найти виноватых в провале контрнаступления. Но ясно одно — боевые действия все равно не прекратятся. Опосредованный конфликт слишком выгоден как Украине, так и США.

Украинское контрнаступление завершено, и внимание Соединенных Штатов и других союзников Киева переключилось на проблему адаптации к затяжному конфликту с Россией, который может длиться годами.

Изменение стратегии контрнаступления по совету британских офицеров, которые встретились со своими украинскими коллегами на польской границе на прошлой неделе, является частью более масштабного участия Запада в боевых действиях.

Британцы заявили, что ВСУ должны ограничить свои наступательные операции только на Запорожском направлении, чтобы иметь возможность прорвать российскую оборону. Украинцам также стоит отказаться от идеи атаковать сразу несколько российских позиций и сосредоточиться на одной линии, протяженностью не более 600 километров.

Еще более важными являются приготовления, проводимые администрацией Байдена, которая обратилась к конгрессу с просьбой одобрить выделение Украине еще 24 миллиардов долларов. Это происходит в контексте обязательства Белого дома поддерживать Киев "чего бы это ни стоило", чтобы помешать России добиться победы на Украине.

Наконец, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью французскому журналу Le Point: "Можем ли мы допустить поражение Украины и победу России? Ответ: нет, не можем. Но Франция должна выстоять".

На данный момент Соединенные Штаты, Великобритания и Канада начали переговоры о двусторонних гарантиях безопасности, которые G7 решила предоставить Украине в качестве альтернативы вступлению в НАТО. Также есть обещания 18 стран, не входящих в "Большую семерку", о предоставлении гарантий безопасности Киеву.

Европейские лидеры уже задумываются о том, как обеспечить альтернативу военной помощи США, оказываемой Украине, в том случае, если Дональд Трамп выиграет президентскую гонку в США в 2024 году. Такая возможность существует, несмотря на все его юридические проблемы, и ни один из кандидатов от республиканской партии не способен составить ему серьезную конкуренцию.

Перспектива возвращения Трампа, скорее всего, приведет к сокращению американской помощи Киеву, что оставит Европе возможность заполнить образовавшуюся пустоту, активизировав свое военное производство, чтобы обеспечить потребности Украины в рамках ее бесконечного конфликта с Россией. Но действительно ли ЕС способен компенсировать американскую помощь?

Ставка Запада заключалась в том, что украинское контрнаступление вынудит Владимира Путина отступить, согласиться на переговоры и вывести российские войска из Украины на условиях, которые устроили бы Киев и его западных покровителей.

Но результаты на местах противоречат ожиданиям США и ЕС, так что западные страны сталкиваются с еще большей дилеммой. Это должно будет ускорить программу поставок оружия на Украину как количественно, так и качественно. Между Киевом и западными столицами существуют разногласия по поводу причин, которые привели к провалу контрнаступления. Западные офицеры обвиняют украинское военное руководство, которое цеплялось за сражение под Артемовском (Бахмутом) в течение прошедшей зимы и весны, что истощило ВСУ и ослабило их возможности. Не раз военные чиновники на Западе советовали Киеву отступить из Артемовска и приберечь силы для контрнаступления.

В свою очередь, киевская администрация обвиняет Запад в задержке поставок передовых танков, а также систем противовоздушной обороны и истребителей, которые могли бы обеспечить воздушное прикрытие наземных операций. Всего две недели назад Вашингтон согласился поставить Киеву истребители F-16, о которых Зеленский просил с первых дней боевых действий.

С одной стороны, Украина не может забыть, что именно западное оружие позволило ей отразить первую волну тотального российского наступления на Киев и Харьков. С другой стороны, чего США и ЕС хотят больше, чем готовности украинцев вести опосредованную войну, чтобы сохранить западное лидерство при однополярном мировом порядке?

Таким образом, выгода Украины и Запада взаимна. Но что не было принято во внимание, так это то, что конфликт затянется так надолго. Соответственно, началось серьезное планирование, направленное на то, чтобы адаптироваться к этой новой реальностью.

Автор: Самих Сааб (سميح صعب)