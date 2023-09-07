Герой России объяснил, почему натовские методы потерпели крах на Украине

Герой России Сайфуллин: НАТО привыкла воевать лишь с неоснащенными армиями

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями, поэтому с Вооруженными силами России их методы терпят крах, а войска Украины несут очень большие потери, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

"Часть вооруженных сил Украины прошла обучение в странах НАТО, так скажем. Но во всех учебниках НАТО и то, как их обучает НАТО, что тут греха таить, в НАТО привыкли воевать с неоснащенной армией. А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооружённые силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим", — сказал Сайфуллин.

По его словам, когда артиллерия работает, когда работает авиация, когда такие обширные территории заминированы, когда бронетанковая составляющая очень серьезная - учебники НАТО становятся малоэффективны. "И мы видим результат - к чему это приводит. Приводит это к очень большим потерям, в первую очередь среди личного состава (войск Украины. — Прим. ред.), а затем уже поставляемого вооружения и военной техники", — добавил офицер.

Полковник Рустам Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.

В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.