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РИА Новости

На боевой платформе "Курганец" переделали шасси

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Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25"
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Хромов: на боевой платформе "Курганец" переделали шасси для повышения надежности

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На боевой платформе "Курганец-25" доработано шасси для повышения его надежности и упрощения эксплуатации, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Роман Хромов.

"Опытно-конструкторская работа не завершена. Идут испытания. В свое время возникли дополнительные требования госзаказчика, и машина была переконфигурирована. То есть те образцы, которые были в первый раз показаны на параде в 2015 году, и та машина, которая сейчас проходит испытания, – это не совсем одно и то же", – рассказал Хромов.

Он уточнил, что "изменения коснулось прежде всего шасси машины – ее основной части - потребовались мероприятия по повышению надежности шасси, упрощению эксплуатации и обслуживании".

Среднюю унифицированную гусеничную платформу "Курганец-25" разрабатывают Специальное конструкторское бюро машиностроения совместно с КМЗ. На этой платформе будут создаваться различные боевые машины для Сухопутных войск РФ. В частности, на параде Победы на Красной площади были показаны БМП и БТР на базе платформы "Курганец", отличавшиеся между собой в первую очередь боевыми модулями.

Согласно данным открытых источников, БМП на платформе "Курганец" имеет боевую массу около 25 тонн. Двигатель машины расположен в передней части корпуса. БМП имеет развитую систему защиты, включая комплекс активной защиты "Афганит". Машина способна плавать.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Курганец-25
Компании
КМЗ
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
СКБМ Курган
Проекты
Гособоронзаказ
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