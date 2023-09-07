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ТАСС

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США высказались за продолжение поддержки Киева

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Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Лидер демократического большинства Чак Шумер отметил, что также необходимо оказать помощь жителям американских штатов, где в последние месяцы произошли стихийные бедствия

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США выступили во вторник за дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине.

"Мы также должны и далее поддерживать наших друзей на Украине", - заявил на заседании лидер демократического большинства Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), говоря о приоритетах работы членов верхней палаты Конгресса после возвращения с каникул. По его версии, это особенно важно в свете того, что наступление Киева "идет полным ходом". Шумер добавил, что также нужно оказать поддержку жителям американских штатов, где в последние месяцы произошли стихийные бедствия.

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил: "Я ясно дал понять, что приоритетом для Сената должно быть обеспечение безопасности американцев. В нынешнем месяце мы можем обеспечить это путем дополнительных ассигнований на неотложные приоритетные задачи в сфере национальной безопасности и реагирования на бедствия. Нам нужно продолжить инвестировать в американский оборонно-промышленный комплекс как для поддержки наших партнеров в сегодняшней борьбе, так и для помощи нашим силам в предотвращении завтрашних угроз".

Администрация американского президента Джо Байдена в августе запросила у Конгресса дополнительное финансирование в размере $40 млрд в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября. Американские власти рассчитывают направить $13 млрд из этой суммы на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности. Оставшуюся часть руководство США намерено израсходовать, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории страны ($12 млрд), охрану границ ($4 млрд) и размещение мигрантов ($2,2 млрд). Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее во вторник заявил на регулярном брифинге для журналистов, что вашингтонская администрация ведет конструктивные переговоры с Конгрессом на тему дополнительного финансирования для Украины и рассчитывает, что ей удастся убедить законодателей одобрить запрос американского лидера. Представители Пентагона в августе сообщили, что ведомство располагает примерно $6 млрд на оказание военной поддержки Киеву. 

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Россия
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Украина
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