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РИА Новости

Российские военные получили партию боевых машин пехоты БМП-2М "Бережок"

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БМП-2 с модулем "Бережок"
БМП-2 с модулем "Бережок".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"

"Ростех": российские войска получили партию модернизированных БМП-2М "Бережок"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") отправил Минобороны России новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность. Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО "Высокоточные комплексы", а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников", - приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Он напомнил, что сегодня коллективы оборонных предприятий корпорации трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю.

БМП-2М с боевым отделением "Бережок" разработана в тульском Конструкторского бюро приборостроения (КБП). В состав вооружения "Бережка" входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" по две ракеты на каждой. Это позволяет уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на дальности до 8 километров.

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Страны
Россия
Продукция
2А42
БМП-2
БМП-2М
ПКТМ
Компании
КБП
Минoбороны РФ
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