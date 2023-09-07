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ТАСС

Компания "Гонец" установила рекорд по продажам абонентского оборудования

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Модель спутника "Гонец-M"
Модель спутника "Гонец-M".
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Биятов

Гендиректор компании Павел Черенков сообщил, что к середине года объем продаж вдвое превысил аналогичные показатели 2022 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) за прошедший период 2023 года установило рекорд по количеству проданных абонентских терминалов. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Павел Черенков.

"За текущий период 2023 года наша компания уже поставила рекорд по продажам абонентского оборудования. К середине года объем продаж вдвое превысил аналогичные показатели прошлого года", - отметил Черенков.

По его словам, на такой показатель повлиял уход с российского рынка многих зарубежных спутниковых операторов, а также ограничения их деятельности. Многие отключенные абоненты использовали подвижные терминалы, а система "Гонец" теперь их замещает.

В декабре Черенков сообщал в интервью ТАСС, что число заявок на предоставление услуг спутниковой связи "Гонец" в 2023 году значительно выше, чем за весь 2022 год.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях. 

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Гонец-М
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