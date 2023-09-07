В ВС РФ поставили очередную партию модифицированных БМП-2 с модулем "Бережок"

Эксперты указывают на востребованность таких машин при выполнении задач в рамках специальной военной операции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска модифицированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащенные боевыми модулями "Бережок". Как отметили в холдинге, эксперты указывают на востребованность таких машин при выполнении задач в рамках СВО.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отправил Министерству обороны Российской Федерации очередную партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок". <...> В Минпромторге России отметили, что сегодня все предприятия оборонно-промышленного комплекса страны обеспечивают потребности наших Вооруженных сил в современной и надежной технике. Среди них и Конструкторское бюро приборостроения, передавшее очередную партию БМП-2М с "Бережком", как отмечают специалисты, такая бронетехника востребована при выполнении задач СВО", - сообщили там.

Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в ходе спецоперации. "Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность. Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО "Высокоточные комплексы", а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников. Сегодня они, как и коллективы всех оборонных предприятий, трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю", - привели его слова в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

Ранее сообщалось о том, что Курганмашзавод (КМЗ, входит в "Высокоточные комплексы") наладил капитальный ремонт БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок", первая партия машин была отгружена в конце июня.

БМП-2М - модификация выпускающегося серийно с 1980 года БМП-2 с боевым модулем "Бережок", который повышает боевые возможности советской машины примерно в четыре раза. Вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 модуль получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Основным направлением модернизации БМП-2 с "Бережком" является установка автоматической всесуточной системы управления огнем (СУО) с комплексом управляемого вооружения "Корнет", обеспечивающим поражение тяжелобронированных целей на дальностях до 8 км, а также воздушных целей.