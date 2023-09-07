Войти
ТАСС

В ВС РФ поставили очередную партию модифицированных БМП-2 с модулем "Бережок"

134
0
0
БМП-2М с боевым отделением "Бережок"
БМП-2М с боевым отделением "Бережок".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Эксперты указывают на востребованность таких машин при выполнении задач в рамках специальной военной операции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в войска модифицированные боевые машины пехоты БМП-2М, оснащенные боевыми модулями "Бережок". Как отметили в холдинге, эксперты указывают на востребованность таких машин при выполнении задач в рамках СВО.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отправил Министерству обороны Российской Федерации очередную партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок". <...> В Минпромторге России отметили, что сегодня все предприятия оборонно-промышленного комплекса страны обеспечивают потребности наших Вооруженных сил в современной и надежной технике. Среди них и Конструкторское бюро приборостроения, передавшее очередную партию БМП-2М с "Бережком", как отмечают специалисты, такая бронетехника востребована при выполнении задач СВО", - сообщили там.

Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в ходе спецоперации. "Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность. Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО "Высокоточные комплексы", а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников. Сегодня они, как и коллективы всех оборонных предприятий, трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю", - привели его слова в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

Ранее сообщалось о том, что Курганмашзавод (КМЗ, входит в "Высокоточные комплексы") наладил капитальный ремонт БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок", первая партия машин была отгружена в конце июня.

БМП-2М - модификация выпускающегося серийно с 1980 года БМП-2 с боевым модулем "Бережок", который повышает боевые возможности советской машины примерно в четыре раза. Вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 модуль получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Основным направлением модернизации БМП-2 с "Бережком" является установка автоматической всесуточной системы управления огнем (СУО) с комплексом управляемого вооружения "Корнет", обеспечивающим поражение тяжелобронированных целей на дальностях до 8 км, а также воздушных целей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
Компании
КБП
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
Похожие новости
24.08.2021
На "Армии-2021" впервые представят новую модификацию БМП-3 "Бережок"
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
24.12.2014
БМД со всеми удобствами
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?