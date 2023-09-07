В Британии предрекли появление нового союзника России в Европе

The Guardian: Словакия может стать новым союзником России после выборов

Словакия может стать новым европейским союзником России после парламентских выборов, пишет The Guardian. Братислава была одним из самых стойких сторонников Украины. Однако в случае избрания Роберта Фицо, есть вероятность того, что страна сделает поворот в сторону Москвы.

Согласно опросам, на предстоящих выборах лидирует бывший премьер-министр страны Роберт Фицо (Robert Fico), который хвалит Москву и подражает Виктору Орбану (Viktor Orbán)

Словакия – гораздо более важная страна, чем думает Европа. В этом небольшом европейском государстве 30 сентября пройдут парламентские выборы, последствия которых скажутся далеко за пределами этой страны. Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо – того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану, лидеру "альтернативных правых" в соседней Венгрии. Одним словом, вскоре внутри Европейского Союза и НАТО может появиться новый нарушитель спокойствия.

После того, как в феврале 2022 года Россия начала СВО на Украине, Словакия пошла на всё, чтобы защитить украинский суверенитет. Если измерять, так сказать, в пересчете на душу населения, то окажется, что Словакия была одним из самых стойких поборников Киева, став первой страной НАТО, направившей Украине истребители. Если же Фицо будет избран, то существует опасность того, что произойдет разворот на сто восемьдесят градусов и Владимиру Путину будет оказана поддержка.

Словакия, где живет всего пять миллионов человек, представляет собой полигон, на котором тестируется сила пропаганды. Так, буквально в прошлом году был пойман с поличным бывший военный атташе, предлагавший словацкому журналисту деньги за распространение кремлевской пропаганды о конфликте на Украине и много чего ещё. Полтора года назад новостное издание Denník N опубликовало соответствующее видео, которое стало вирусным, и в результате дипломата выслали.

Аналитический центр Globsec, который занимается измерением политической лояльности бывших коммунистических стран и частично финансируется США и Евросоюзом, ежегодно публикует Индекс уязвимости (Vulnerability Index). Согласно свежему опросу, проведенному этой компанией, – а его полезно было бы прочесть – Словакия зачастую выделяется на фоне прочих стран. По словам Доминики Хайду (Dominika Hajdu), главы Центра демократии и устойчивости, 50% словаков считают, что США представляют собой угрозу безопасности, причем всего за несколько лет эта цифра резко возросла; в то же время всего лишь 40% полагают, что именно Россия несет главную ответственность за конфликт на Украине, – и это самый низкий показатель в Центральной и Восточной Европе.

Всего через несколько лет после того, как в 1993 году распалась Чехословакия, появившееся на юге независимое словацкое государство уже тогда вызывало беспокойство на Западе. В то время как другие посткоммунистические страны с энтузиазмом восприняли либеральную демократию, госсекретарь США Мадлен Олбрайт (Madeleine Albright) назвала Словакию "черной дырой" упомянутого региона. Вступление в НАТО было отложено. В конце концов, в 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. И тогда в обеих этих организациях был сделан вывод о том, что, мол, Братислава, наконец-то, окончательно обрела свою идентичность и сделала окончательный выбор в пользу этих альянсов.

А потом появился Фицо, этакий первообраз популизма. Будучи премьер-министром с 2006 по 2010 год, а затем с 2012 по 2018 год, он критиковал Запад перед своими согражданами, но старался не идти против течения и не нарушать сложившееся к тому моменту положение вещей в международной сфере.

Но то, что произошло дальше, потрясло Словакию целиком и полностью. А случилось вот что: молодой журналист Ян Куцяк (Ján Kuciak) занялся расследованием коррупции, имевшей отношение к правительству Фицо, субсидиям ЕС и итальянской мафии. И вот, 21 февраля 2018 года в своей квартире, расположенной за пределами столицы, Куцяка и его невесту, археолога Мартину Кушнирову (Martina Kušnírová), застрелили наемные убийцы.

В ходе крупнейших демонстраций со времен Бархатной революции, которая в 1989 году свергла коммунизм, десятки тысяч словаков вышли на улицы, чтобы выразить свой гнев. В конце концов, Фицо и весь его кабинет были вынуждены уйти в отставку – причем не раньше, чем он обвинил в разжигании протестов американского миллиардера Джорджа Сороса (George Soros).

Однако на фоне трагических событий показался луч надежды: в июне 2019 года экологическая активистка и юрист Зузана Чапутова (ZuzanaČaputová) неожиданно выиграла президентские выборы. Несколько месяцев спустя было избрано новое правительство, что стало вестником перемен. Однако через несколько недель после того, как новое правительство приступило к работе, началась пандемия, а вместе с ней и сопутствующие проблемы. За последние четыре года в Словакии было четыре премьер-министра. Сменявшие друг друга коалиции приходили и уходили, изо всех сил пытаясь справиться с пандемией COVID-19, инфляцией и энергетическим кризисом. Последнее правительство ушло со сцены в декабре на фоне многочисленных распрей, и с тех пор страна продолжает топтаться на одном месте.

И это был сигнал для удивительного возвращения Фицо. Подражая Орбану, он засел в оппозиции, двигаясь всё дальше и дальше вправо, осуждая при этом "украинских фашистов" и подвергая острой критике решение правительства Словакии по вопросу об отправке на Украину всего имеющегося у неё оружия. Затем Фицо заявил, что Чапутова – "американский агент", и, вслед за Дональдом Трампом (Donald Trump), назвал недавние аресты высокопоставленных руководителей разведки "переворотом, организованным полицией". По некоторым данным, около двух тысяч страниц в сети Facebook* распространяют антизападную пропаганду, при этом Чапутова предупреждает об "информационном шторме", имея в виду политические обвинения со стороны правых, которых поддерживает Россия. Чапутовой это всё уже порядком надоело, поэтому она не будет баллотироваться на второй срок.

Согласно опросам, партия Фицо, которая называется Smer-SD, опережает остальных. Моя встреча с заместителем председателя этой партии длилась целый час, мы сидели на террасе перед парламентом. Любош Блаха (Ľuboš Blaha) рассматривает конфликт России с Западом не столько с военной, сколько с культурной точки зрения – он говорит о культурной войне. "Мы рассматриваем это как опосредованную войнe Соединенных Штатов против России на украинской земле, — говорит Блаха. – О России и демократии здесь вовсе речь не идет. Здесь суть в том, чтобы Россия защищала свою культурную и национальную идентичность от всего этого либерального безумия, которым одержим Запад".

А пока Блаха говорит, я смотрю туда, через Дунай, на лес – там находится Австрия. Мне вспомнилось, что в 1980-х годах там проходила сильно укрепленная граница – там, всего в нескольких километрах, был железный занавес, заточивший в темницу несколько поколений жителей Чехословакии.

Опасности нам сопутствуют всегда, но они нас не обескуражат. Зачастую избирательные компании в Словакии в самую последнюю минуту преподносили сюрпризы, при этом сложная система голосования усложняет выстраивание коалиций. Однако не вызывает сомнений тот факт, что Фицо опять стал крупным игроком, а политика, которой он благоволит, снова в моде. Всё это свидетельствует о том, насколько запутанной стала политика в самом сердце Европы и насколько подорвана здесь вера в либеральную демократию.

Автор статьи: Джон Кампфнер (John Kampfner)

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