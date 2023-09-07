Редкая четырехосная версия САУ "Цезарь" впервые сожжена на Украине

Источник изображения: Фото: Nexter Systems

Российским воинам - освободителям удалось превратить в металлолом 155-мм самоходку "Цезарь" редкой модификации, изготовленной в количестве всего девятнадцать штук.

Как отмечает "РГ: русское оружие", информация о переброске таких САУ на Украину появилась в середине мая, а в конце июня их отправили к линии боевого соприкосновения.

Источник изображения: Фото: Nexter Systems

Данный вариант отличается от ранних использованием вместо трехосного Renault Sherpa 5 чешского четырехосного автомобиля Tatra T815. Первоначально гаубицы предназначались для сухопутных войск Дании, однако военное ведомство этой страны забраковало их из-за многочисленных дефектов, после чего решило передать ВСУ.

Боевая масса - 32000 кг. Внедренная система автоматизированного заряжания позволила снизить экипаж до трех военнослужащих. Примененное бронирование не особо помогло в реальной боевой обстановке.

Источник изображения: Фото: Nexter Systems

Известно, что ранее успешно уничтожались и самоходки ранней версии, причем не только на боевых позициях, но и в ходе совершения марша.