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Вестник Мордовии

Редкая четырехосная версия САУ "Цезарь" впервые сожжена на Украине

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Источник изображения: Фото: Nexter Systems

Российским воинам - освободителям удалось превратить в металлолом 155-мм самоходку "Цезарь" редкой модификации, изготовленной в количестве всего девятнадцать штук.

Как отмечает "РГ: русское оружие", информация о переброске таких САУ на Украину появилась в середине мая, а в конце июня их отправили к линии боевого соприкосновения.

Источник изображения: Фото: Nexter Systems

Данный вариант отличается от ранних использованием вместо трехосного Renault Sherpa 5 чешского четырехосного автомобиля Tatra T815. Первоначально гаубицы предназначались для сухопутных войск Дании, однако военное ведомство этой страны забраковало их из-за многочисленных дефектов, после чего решило передать ВСУ.

Боевая масса - 32000 кг. Внедренная система автоматизированного заряжания позволила снизить экипаж до трех военнослужащих. Примененное бронирование не особо помогло в реальной боевой обстановке.

Источник изображения: Фото: Nexter Systems

Известно, что ранее успешно уничтожались и самоходки ранней версии, причем не только на боевых позициях, но и в ходе совершения марша.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Украина
Компании
Nexter
Tatra
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