США уверены, что эффективно отслеживают поставляемые на Украину вооружения

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Киев "продолжает соблюдать договоренности"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов уверена, что эффективно отслеживает поставляемые на Украину вооружения, несмотря на сообщения о высоком уровне коррупции. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Его попросили прокомментировать слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который констатировал, что проявления коррупции среди представителей украинских властей негативно влияют на поставки вооружений и предоставление другой помощи Киеву.

"Мы уверены в том, что предпринятые нами шаги позволяют отслеживать [военные] средства, которые мы поставляем Украине. Сама Украина продолжает соблюдать договоренности, которые мы достигли. Что касается помощи США в области безопасности, то за этим мы продолжим внимательно следить. Но и по сей день мы уверены в своей способности следить за [военными] средствами, которые мы должны отслеживать", - ответил Райдер.