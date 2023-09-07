Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 5 сентября 2023 года Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Открывая заседание, глава российского военного ведомства подвел итоги прошедшего в августе Международного военно-технического форума (МТВФ) "Армия-2023".

"Полторы тысячи предприятий и организаций, включая 83 иностранные компании, продемонстрировали 28,5 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Национальные экспозиции представили Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан. На форум приехали военные делегации из 83 стран, в том числе 41 высокого уровня, а также представители шести международных организаций. В научно-деловой программе участвовали 15 тысяч экспертов. Заключено 20 государственных контрактов на общую сумму свыше 400 млрд. рублей. За неделю выставочные площадки посетило более миллиона человек", - заявил Министр обороны России. Затем генерал армии Сергей Шойгу отметил, что, несмотря на санкции, форум остается актуальной площадкой для стран, которые готовы строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере.

Поблагодарив организаторов МВТФ "Армия-2023", глава российского ведомства приступил к подведению итогов XI Московской конференции по международной безопасности, которая так же состоялась в августе: "Она собрала 800 делегатов из 76 стран и шести международных организаций, в том числе 26 министров обороны, 16 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов. Главы иностранных оборонных ведомств выразили поддержку внешнеполитическому курсу России на укрепление многополярности, готовность к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия с нашей страной в оборонной сфере. Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по ее изоляции", - сказал Министр обороны России.

Кроме того, в ходе совещания были затронуты и другие вопросы, относящиеся в том числе к началу нового учебного года: "1 сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения Министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных Военно-инженерной академии в Нахабино, Донецком высшем общевойсковом командном училище, Иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тысяч человек, воспитанников - почти 17 тысяч. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний", - заявил Министр обороны России.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что программы обучения будут скорректированы с учетом опыта специальной военной операции. Более того, особое внимание в ходе учебного процесса будет уделено практической подготовке, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы.

Далее Министр обороны России поднял вопрос специальной военной операции, отметив, что российские Вооруженные Силы проявляют активность на всей линии боевого соприкосновения: "Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли. Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - сказал глава российского военного ведомства, после чего остановился подробнее на различных направлениях специальной военной операции.

"Наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесен значительный ущерб украинским подразделениям. Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю. В ходе наступления храбрость и мужество проявили военнослужащие 1-го, 12-го и 26-го танковых полков", - сказал Министр обороны России.

После этого он подвел итоги летней кампании боевых действий: "С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения. Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы", - заявил генерал армии Сергей Шойгу. Как отметил Министр обороны России только за прошедший месяц сбито 159 реактивных снарядов HIMARS, свыше тысячи беспилотных летательных аппаратов и 13 крылатых ракет.

Также в ходе совещания Министр обороны России обсудил планы по поставке в ВС РФ тяжелых военно-транспортных самолетов и модернизированных стратегических ракетоносцев. Он подчеркнул, что "в текущем году в Вооруженные Силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М".

Отдельно обсуждалось состояние и развитие парка военно-транспортной авиации: "С начала специальной военной операции совершено 8000 самолетовылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше двух 2700 единиц военной техники и 132 тысяч тонн грузов. Кроме того, военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий нашей группировки в Сирии", - отметил Министр обороны России.