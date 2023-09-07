Войти
Военное обозрение

Британия поставит Украине модернизированные разведывательные машины FV107 Scimitar

126
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получит на вооружение британские разведывательные машины FV107 Scimitar, поставка первой партии будет произведена примерно через месяц. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение компании RBSL.

В настоящее время на территории родной из европейских стран специалисты компании проводят работу над предназначенными Украине машинами. Вся техника будет поставлена из наличия британской армии, всего Киеву передадут 23 машины. Предварительные сроки - начало октября.

В ходе модернизации эти уже устаревшие бронемашины получили новые сиденья экипажа, новую связь, систему кондиционирования, облегченную ходовую часть с новыми гусеницами и увеличенные топливные баки. Кроме того, на башне установлена система радиоэлектронных помех iIED. Как заявляется, разведывательные бронемашины также получили дополнительную навесную броню и решетчатые экраны. А вот вооружение менять не стали, бронемашина по-прежнему вооружена автоматической 30-мм пушкой L21 RARDEN, не имеющей стабилизации.

FV107 Scimitar — легкий разведывательный британский танк, который обозначается как Combat Vehicle Reconnaissance (боевая разведывательная машина). Является модификаций боевой разведывательной машины FV101 Scorpion. Серийное производство велось с 1970 по 1996 годы в Бельгии и Великобритании. Всего выпущено более 1800 машин в различных вариантах, основное различие которых заключалось в вооружении. FV107 Scimitar считается наиболее маневренным и быстроходным за счет небольших размеров (длина 4,39 метра, ширина 2,18 метра, высота по перископу 2,1 метра) и массы в боевом снаряжении 7,8 тонны.

Экипаж FV107 Scimitar состоит из 3 человек – механик-водитель, наводчик и командир, также выполняющий функции заряжающего. Рабочее место командира располагается в башне слева от пушки, механик-водитель размещается перед ним в корпусе, боевой пост наводчика — справа от пушки в башне. Башня оборудована двухскоростным ручным механизмом поворота, а также имеет ручной механизм вертикального наведения пушки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Украина
Похожие новости
20.06.2013
Российские вертолеты удивили Ле Бурже
13.05.2013
«Премьеры обязательно будут!»
09.06.2012
Саммит НАТО в Чикаго: векторы трансформации альянса
27.04.2012
Украинский экспорт вооружения: особенности структуры и развития
17.10.2011
Заказы Венесуэлы обеспечили России первое место по объему экспорта вооружений в страны Южной Америки в 2003-2010 гг.
29.10.2009
День авиации в Парламенте России: «…Отечественное авиастроение не имеет права столько ждать»
18.09.2008
Свыше 250 образцов представит РФ на выставке вооружений в ЮАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 01:37
  • 54997
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 23:17
  • 0
Рейтинг (N1) Онлайн Кaзино на реальные деньги в России от лучших клубов
  • 06.09 22:57
  • 3
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 16:48
  • 0
Легионеллез в Польше: опасность возрастает
  • 06.09 16:08
  • 0
Польша готова начать агрессию против Республики Беларусь (Видео)
  • 06.09 14:26
  • 1
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?