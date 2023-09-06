Су-34 расширят способы применения «Кинжалов».

Эксперты объяснили значимость использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов»

[b]ВКС России получают новые возможности для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В качестве носителя боеприпаса впервые использован истребитель-бомбардировщик Су-34. Почему выбор пал именно на эту машину и к каким результатам подобные новшества могут привести в будущем?[b]

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации на Украине впервые применил гиперзвуковую ракету "Кинжал". Ранее для этой цели использовались только специально оборудованные перехватчики МиГ-31К, а также стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Летчики, выполнившие эту задачу, были представлены к государственным наградам, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" активно применяется российскими войсками для борьбы с целями на Украине. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Тогда российские ВКС уничтожили крупный подземный склад авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области. А в мае ВКС нанесли массированный удар этим типом оружия по объектам в Киеве. ПВО Украины не смогли этому воспрепятствовать, а американский ЗРК Patriot (пять установок и ЛРС) сам стал жертвой атаки. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская ракета смогла нанести такой ущерб комплексу ПВО из США.

Несмотря на подтвержденную в боях эффективность "Кинжалов", украинская сторона регулярно заявляет об уничтожении ракет зенитными комплексами. Однако заявления офиса Зеленского имеют мало общего с реальностью. В Минобороны указывали, Россия "столько не запускает "Кинжалов", сколько украинские войска сбивают в своих заявлениях.

В экспертном сообществе использование Су-34 в качестве новой платформы для пуска гиперзвукового оружия оценили положительно. Самолет имеет свои преимущества по сравнению с МиГ-31К и поможет расширить возможности для применения "Кинжалов" в ходе спецоперации, считают специалисты.

"МиГ-31 – это скоростной перехватчик, основной целью которого является борьба с самолетами противника. Позднее машина была модифицирована для выполнения других типов задач, в том числе для ударов ракетами "Кинжал", – указал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

"Использование МиГ-31К для пуска "Кинжалов" ограничивается малым количеством этих машин на службе. В то же время Су-34 – это более распространенный самолет. Кроме того, этот самолет изначально предназначался для ударов по наземным целям", – добавляет собеседник –

"Все это делает Су-34 перспективной платформой для использования "Кинжалов". Теперь можно спрогнозировать более частые удары гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ в зоне СВО".

В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала "Взгляд человека в лампасах" отмечают, что для осознания значения данного события необходимо обратиться к прошлому. "Всю историю войн можно описать как историю применения ударных средств поражения и их носителей. У средства поражения "всадник" был носитель под названием "лошадь". Танк является носителем пушки. А кульминацией конвенциональной военной мощи стал носитель носителей – авианосец, на котором базируются ударные самолеты", – напоминают эксперты.

"Носитель, таким образом, – не более чем платформа, площадка, способ и метод доставки собственно инструментов боевых действий. Доставки средств поражения к рубежу их применения. В случае "Кинжалов" – рубежу пуска ракет. "Кинжал" появился из идеи поставить гиперзвуковые ракеты "Искандер" на воздушный носитель. Это давало целый ряд преимуществ: увеличенный радиус поражения, гибкость применения, увеличение боевой части за счет уменьшения массы двигателя и количества топлива ракеты", – добавляют авторы.

"Что выпукло обнажил украинский конфликт? Банальность. Мало иметь достаточное количество ударного оружия, нужно соответствующее количество носителей (и экипажей этих носителей, заметим). Эти носители должны быть в идеале: а) хотя бы относительно дешевы; б) легко тиражируемы и технологичны; в) универсальны, то есть способны к применению разных средств поражения", – перечисляют эксперты.

"В этом смысле МиГ-31 – уходящая натура. Старый самолет, крайне дорогой в производстве и обслуживании. Тяжелый перехватчик, который с большим трудом и на небольшой радиус тащил на нужный рубеж средство поражения ("Кинжал"), изначально для него вовсе не предназначенное. Для применения "Кинжалов" МиГ-31 пришлось изрядно (и за большие деньги) переделывать. Устанавливать мощный узел подвески. Создавать систему применения нового оружия. Двигатели для этих машин более не производятся, надежда только на капремонт. Не производится и сам самолет, только модернизируются ранее выпущенные машины", – отмечают аналитики.

"Платформа под названием "Су-34", конечно, неидеальна. Однако она гораздо лучше МиГ-31 по целому ряду параметров. Как лучше и тяжелой платформы Ту-22М3. Су-34 серийно производится прямо сейчас, и выпущено их уже более сотни.

Это единственный имеющийся в наличии современный бомбардировщик, способный выдавать требуемую для пуска "Кинжалов" скорость. На нем должны быть изначально предусмотрены узлы подвески для тяжелых ракет. Для применения "Кинжалов" платформе Су-34 нужны лишь минимальные технические изменения. И дополнения к курсу боевой подготовки для экипажей", – полагают эксперты.

"Кстати говоря, "Кинжалами" лучше не ограничиваться. Следующей ракетой для Су-34 мог бы стать "Оникс", он же "Брамос", который Индия уже успешно применяет со своих Су-30МКИ. А новое поколение носителей ракет воздушного базирования будет, разумеется, беспилотным. Это будущее уже сегодня воплощает БпЛА С-70 "Охотник", – прогнозируют авторы.

"В целом использование Су-34 в качестве носителя "Кинжала" позволит увеличить потенциал применения гиперзвукового оружия. Данных машин в наших ВКС больше, чем модифицированных МиГ-31, что позволит чаще совершать удары этими ракетами. Главное, чтобы российская промышленность смогла удовлетворить растущие потребности армии", – сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор.

"Кроме того, Су-34 имеет ряд технологических преимуществ перед МиГ-31К. Последний является перехватчиком, изначально заточенным под воздушный бой. Использование его в качестве носителя "Кинжала" стало возможно только после проведения соответствующих модификаций", – поясняет собеседник.

"Су-34 в свою очередь изначально был предназначен для нанесения ударов по наземным целям. Его РЛС заточена под решение этой задачи. Точность нанесения ударов "воздух-земля" также выше, чем у конкурентной платформы. Масса и габариты у машины примерно сравнимы с МиГ-31К, что позволяет использовать самолет "Сухого" для размещения ракет "Кинжал", – отмечает он.

"Еще одним небольшим преимуществом Су-34 является расположение членов экипажа рядом друг с другом. Это облегчает коммуникацию между пилотом и штурманом. У МиГ-31 оно дуалистическое, то есть члены экипажа сидят тандемом, один за другим, что менее удобно", – акцентирует эксперт.

"Однако у Су-34 есть один недостаток. Его максимальная скорость ниже, чем у МиГ-31. Соответственно, при пуске "Кинжалу" придется потратить больше энергии, чтобы достичь необходимой скорости полета. Значит, его радиус действия будет меньшим", – полагает генерал.

"Но меньшая дальность не станет критической проблемой. Этот вопрос решается с помощью разделения целей. Грубо говоря, Су-34 будут наносить удары на короткой дистанции. Для атаки дальних целей могут использоваться МиГ-31. А для массового пуска ракет возможно применение Ту-22М3", – резюмировал Попов.