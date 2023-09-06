В Нижегородской области открыли центр военной подготовки

Срок обучения составит от 2 недель до 2 месяцев в зависимости от программы обучения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Штаб сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина и правительство Нижегородской области открыли в Дзержинском районе тренировочный центр, в котором контрактников будут обучать в условиях, приближенных к СВО. Об этом сообщила пресс-служба Прилепина.

"Штабом Захара Прилепина и нижегородским правительством запущен тренировочный центр для контрактников "Сталь", - говорится в сообщении. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова, центр на данный момент рассчитан на единовременное размещение 150 человек, в планах - увеличение до 300 человек к концу года. Срок обучения составит от 2 недель до 2 месяцев в зависимости от программы обучения.

Она пояснила, что учебный центр представляет собой палаточный лагерь с учебными локациями, максимально приближенными к условиям СВО. Обучение идет по следующим направлениям: тактическая подготовка, в том числе ориентирование на местности и сооружение временных огневых точек, инженерная подготовка, линии связи, штурмовые операции, использование БПЛА и тактическая медицина.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что отдельно развернут аналитический центр, основная задача которого - "анализ современных методов ведения боевых действий, используемых технологий, разработка и внедрение комплексных технологических решений для фронта".