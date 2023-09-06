Переговоры в Сочи: вот о чем договорились Путин и Эрдоган

Sabah: Москва нацелена на укрепление отношений с Анкарой несмотря ни на что

Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи, сообщает Sabah. Лидеры стран обсудили сирийский и украинский кризисы, а также возобновление зерновой сделки. Однако Путин четко дал понять: пока условия Москвы не будут выполнены, в Черноморскую инициативу она не вернется.

Бурханеттин Дуран

Вчера, 4 сентября, мы находились в Сочи по случаю однодневного рабочего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В дни, когда на мировой повестке дня стоит необходимость возобновления соглашения о зерновом коридоре, прекратившего свое действие 17 июля 2023 года, внимание было обращено на встречу турецкого лидера и его российского коллеги Владимира Путина. В период оживления отношений между Турцией и Западом после того, как Анкара на вильнюсском саммите НАТО дала зеленый свет членству Швеции в альянсе, некоторые считали, что встреча глав российского и турецкого государств пройдет не совсем гладко. Однако все были согласны с тем, что между Эрдоганом и Путиным существует особая лидерская дипломатия. Кроме того, турецко-российские отношения, которые были реструктурированы после 2015 года, имеют свои особенности. Управляя риском конфронтации в Сирии, два лидера укрепили и углубили свое сотрудничество во многих областях, начиная от энергетики, туризма и заканчивая обороной. Объем торговли между двумя странами достиг 69 миллиардов долларов, при этом цель была установлена на уровне ста миллиардов долларов. Стороны обсуждают также строительство новой атомной электростанции в Синопе вслед за АЭС "Аккую". Украинский военный конфликт в некоторой степени изменил характер отношений Москвы и Анкары. Турция, не присоединившаяся к санкциям, продемонстрировала, с одной стороны, свою стратегическую самостоятельность, с другой – исключительную политику баланса. Сегодня Эрдоган – единственный лидер, который может вести дипломатию, контактируя как с Путиным, так и с Зеленским. Ему удалось сохранить этот баланс, не испортив отношений ни с Россией, ни с Украиной. Зерновой коридор и обмен пленными – важнейшие дипломатические события, произошедшие за время украинского кризиса. И вот в силу этой роли взоры всех столиц были прикованы к Сочи.

Когда кортеж президента Эрдогана проезжал по сочинским улицам, собравшиеся люди на тротуарах проявляли неподдельный интерес, то снимая на видео, то махая рукой. За этим интересом стоит прежде всего неприсоединение Турции к ограничительным мерам в отношении России, несмотря на членство в НАТО. Еще один фактор – лидерские качества Эрдогана, которые получают признание у народов.

Тот факт, что в переговорах в Сочи наряду с министрами иностранных дел приняли участие министры энергетики, обороны, казначейства и финансов, промышленности и технологий, сельского и лесного хозяйства, торговли, демонстрировал широкий круг вопросов двусторонней повестки. Кроме того, присутствие глав центробанков указывало на тему использования национальных валют, а главы Национальной разведывательной организации Турции – на сирийское досье. Как известно, в Сирии в последнее время происходят важные события. США пытаются ограничить иранское влияние, взяв под контроль сирийско-иракскую границу. В Ракке идут столкновения между Отрядами народной самообороны (YPG) и арабскими формированиями. Тем временем в Дейр-эз-Зоре продолжаются выступления против власти Асада. Таким образом, сирийская тема может быть наиболее интересной частью переговоров. Эрдоган и Путин, встретившиеся впервые после выборов в Турции, вчера в Сочи, как и на каждом саммите, обсудили множество вопросов. Поделились своими взглядами на многие темы, от украинского конфликта до глобальных проблем. На такого рода встречах лидеры принимают решения по вопросам, которые подробно обсуждаются делегациями. Встреча тет-а-тет создает основу для того, чтобы сделать стратегические оценки и наметить перспективы.

У России и Украины есть альтернативные планы зернового коридора. Киев пытается открыть новый маршрут через территориальные воды Болгарии и Румынии. Москва же жалуется на то, что нынешний коридор не работает так, как было обещано (отключение от системы SWIFT, запрет на поставки удобрений). С другой стороны, Анкара работает с ООН над новым планом, предполагающим участие как России, так и Украины. Турция не хочет, чтобы Черное море было зоной конфликта. Российская сторона уже два месяца настаивает на том, что для возобновления сделки Запад должен выполнить свои обещания. В заявлениях Эрдогана и Путина на пресс-конференции в здании бывшего санатория на передний план вышло углубление сотрудничества по двусторонним вопросам (использование национальных валют, сотрудничество в области атомной энергетики, газовый хаб, взаимодействие в сфере сельского хозяйства, увеличение турпотока). Переговоры по зерновому коридору продолжатся. Путин заявил, что "Запад надул Россию", что зерно, которое идет по коридору, не доходит до бедных стран. "Если санкции будут сняты, коридор вновь откроется", – дал понять президент России.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что один миллион тонн зерна может быть поставлен через Турцию в сотрудничестве с Катаром. Эрдоган, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что Россия открыла офис в Турецкой Республике Северного Кипра. По поводу зернового коридора турецкий лидер отметил: "Полагаю, сделка должна продолжаться при устранении недостатков". Обратил внимание на работу, которая ведется с ООН. Подчеркнул, что согласен с недовольством России по поводу поставок в Европу зерна, предназначенного для африканских стран. Объявил о достижении договоренности о том, что российское зерно будет перерабатываться в Турции и отправляться в государства Африки. Таким образом, по итогам встречи в Сочи можно сказать, что Москва еще некоторое время подождет, пока Запад выполнит свои обещания, а турецко-российские отношения продолжат укрепляться.

Автор: Бурханеттин Дуран (Burhanettin Duran)