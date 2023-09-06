Польша закупит для армии более тысячи ракет ПВО и ПРО малой дальности

Польские военные покупают более 1 тыс. ракет противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны малой дальности и 138 пусковых установок для них. Об этом 5 сентября сообщило Войско польское (польские вооруженные силы) на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Предметом двух соглашений, заключенных между казначейством — агентством вооружений и консорциумом PGZ-NAREW, <…> является поставка ключевых элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны малой дальности NAREW», — говорится в сообщении.

Военные пояснили, что в рамках первого соглашения будет поставлено более 1 тыc. ракет CAMM-ER (cемейство зенитных ракет, разработанных компанией MBDA UK для Великобритании). В рамках второго соглашения Варшава получит 138 пусковых ракетных установок, адаптированных к системе управления IBCS.

В конце августа сообщалось, что Польша решила создать дополнительную оперативную группу на границе с Белоруссией. В Варшаве тогда заявили, что военные якобы помогают пограничникам отражать «гибридные атаки» со стороны соседней страны.

До этого, 20 августа, бывший морпех-разведчик США, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер высказал предположение, что Польша и Венгрия захотят вторгнуться на территорию Украины после окончания российской спецоперации.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Варшава рассчитывает сформировать некую коалицию «под зонтиком НАТО», напрямую вмешаться и «оторвать кусок пожирнее» от Киева.