Шойгу заявил о значительном росте набора в учебные заведения Минобороны

Шойгу: набор в учебные заведения Минобороны значительно превысил прошлогодний

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Набор 2023 года в образовательные учреждения Минобороны РФ значительно превысил прошлогодний, заявил во вторник на тематическом селекторном совещании глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Первого сентября приступили к работе 38 высших и 33 довузовских учебных заведения министерства обороны. Впервые начались занятия в недавно созданных Военно-инженерной академии в Нахабино, Донецком высшем общевойсковом командном училище, Иркутском суворовском военном училище. Общее количество слушателей и курсантов составило более 60 тысяч человек, воспитанников - почти 17 тысяч. При этом набор 2023 года значительно превысил прошлогодний", - сказал он.

По словам министра, программы обучения в образовательных учреждениях Минобороны были скорректированы с учетом опыта специальной военной операции.

"Особое внимание уделяется практической подготовке, моделированию, вопросам организации и обеспечения боевых действий, применению вооружения, военной и специальной техники, включая новые образцы", - сказал Шойгу.