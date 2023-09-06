Замгенсека ОДКБ оценил учения организации в Белоруссии на "отлично"

Замгенсека ОДКБ Семериков оценил учения организации в Белоруссии на отлично

МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков заявил, что оценивает на "отлично" учения ОДКБ, проходящие на территории Белоруссии.

Учения ОДКБ "Боевое братство-2023" официально стартовали на территории Белоруссии 1 сентября, они продлятся по 6 сентября. На территории Белоруссии в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Помимо этого, в этот же период в Белоруссии проходят учения спасательных подразделений ОДКБ "Скала-2023".

"Учения были организованы на самом высочайшем уровне с точки зрения организационной, планирования, организации управления, всех видов обеспечения. Моя лично оценка - отлично", - сказал он журналистам в Минске в рамках заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ. Семериков подчеркнул, что приглашенным иностранным наблюдателям было на что посмотреть. "Я могу сказать одно - им было, что посмотреть, а нам было что показать", - заявил он.

Замгенсека напомнил, что в ОДКБ председательствует в этом году Белоруссия, приоритеты ее председательства очень амбициозные. "Для реализации этих приоритетов был подготовлен соответствующий план мероприятий, который был утвержден, национальные планы. И я сегодня могу констатировать с полной ответственностью, что этот план практически полностью выполняется", - сказал он.

Семериков подчеркнул, что приоритеты белорусского председательства охватывают многие сферы деятельности ОДКБ. "Не акцентируется (внимание - ред.), допустим, только на вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом или военном сотрудничестве. Он (план – ред.) охватывает полностью комплекс всех мероприятий, всех направлений деятельности нашей организации. Вот почему амбициозный план. Он очень объемный и по содержательной части, и по практическим мероприятиям. Этот план выполняется, а значит, результаты по итогам будут очень хорошие", - заявил замгенсека ОДКБ.

В свою очередь глава белорусского МЧС Вадим Синявский сообщил журналистам, что традиционно на заседании координационного совета глав МЧС ОДКБ будут подведены итоги работы за год, определены планы на будущий год. "Во время своего председательства мы хотели сплотить наши ведомства во благо людей, их спасения. Все запланированные мероприятия реализованы успешно не только на территории нашей страны, но и других стран-участниц ОДКБ. Мы также активно работали по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и профилактики гибели людей, делились этим опытом с коллегами", - сказал Синявский.

В Минске проходит заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ с участием глав спасательных ведомств. Повестка заседания предполагает отчет об эффективности реализации ранее принятых решений, подведение итогов специального учения спасательных подразделений государств – членов ОДКБ "Скала-2023", учений "Безопасная Арктика-2023", а также обсуждение плана совместных мероприятий на 2024 год. Особое внимание планируется уделить вопросам научно-технического обеспечения деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению многоуровневой специализированной подготовки кадров.