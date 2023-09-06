В США предлагают «сэкономить» и переделать катера Береговой охраны класса «Сентинел» в ракетные патрульные корабли

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В ходе недавних слушаний в Военно-морском институте США член Береговой охраны Стив Халс выступил с весьма нетривиальным предложением и призвал ВМС США закупить флотилию катеров быстрого реагирования класса «Сентинел» (FRCS) для использования в качестве ракетных патрульных судов, пишет портал 19fortyfive.

В материале говорится, что коммандер Халс приводит сразу несколько аргументов в пользу своей идеи.

Во-первых, с его слов, замена спасательного моторного катера на борту судна Береговой охраны США на пусковую установку с противокорабельными ракетами не составит особого труда, так как они имеют примерно одинаковый вес. Следовательно, такая «рокировка» никак не повлияет на устойчивость судна.

Во-вторых, производственная линия судов класса «Сентинел» на данный момент полностью функционирует, а это значит, что ВМС США без проблем смогут заказать партию таких катеров верфи Bollinger Shipyards.

В-третьих, стоимость строительства одного катера для береговой охраны обходится в 65 млн долларов. Следовательно, вместо одного фрегата класса Constellation за более чем 1,2 млрд долларов можно закупить и переоборудовать около 20 катеров «Сентинел». Таким образом, можно существенно сэкономить.

Кроме того, помимо «экономии» Халс назвал еще одну причину, по которой ВМС США обязательно должны прислушаться к его предложению. Он считает, что в ходе гипотетического противостояния с мощнейшим флотом Китая, «рой» таких небольших и дешевых судов мог бы лишить КНР доступа к водам вокруг тихоокеанских островов и к важным проливам. Более того, со слов коммандера, небольшие надводные корабли смогут осуществлять сопровождение торговых судов в условиях перегруженной морской логистики Восточной Азии.

Впрочем, Халс констатировал, что для внедрения подобного крайне полезного нововведения, возможно, понадобится «культурная революция» среди руководства ВМС США. Ведь там по-прежнему любят многоцелевые, дорогие капитальные корабли, а не малоизвестные патрульные суда.