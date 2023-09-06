Силы спецназа стран ОДКБ отточили взаимодействие на учениях в Бресте

Силы спецназа стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отработали большую контртеррористическую операцию в ходе масштабных учений «Взаимодействие – 2023» в Бресте. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Участники спецподразделений освобождали условных заложников, уничтожали боевиков и диверсантов на суше и в воде в условиях, максимально приближенных к реальным. В маневрах задействованы полицейские спецназы государств ОДКБ. В ходе учений они испытывают бронетехнику и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, спасательные отряды от МЧС практикуется в тушении пожаров.

Упор делается на том, чтобы ошеломить врага, скрутить и задержать. Международная обстановка постоянно подкидывает поводы таким подразделениям быть на острие атаки. И они должны показать, на что способны.

Завершающий этап учений проводится на шлюзах возле города, а также у реки Мухавец, связывающей несколько стран Европы. Отмечается, что любая вылазка террористов здесь будет ликвидирована.

Представитель МВД Белоруссии, заместитель руководителя учения «Взаимодействие – 2023» по силам и средствам МВД Руслан Шестопалов отметил тесное взаимодействие с российскими коллегами. Он добавил, что на месте также присутствует делегация Росгвардии.

«Естественно, мы обменивались опытом и где-то какие-то их наработки, которые применялись в ходе специальной военной операции, мы применили в том числе при розыгрыше действий этого эпизода», — заключил он.

Ранее, 2 сентября, силы ОДКБ в ходе учений «Барьер – 2023» в Белоруссии отработали противодействие биологическим угрозам. В программу вошли биологическая разведка посредством расчета разведывательной химической машины РХМ-6, эвакуация заболевших, отбор проб и полная специальная обработка военных и техники. Учения стартовали 1 сентября.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство – 2023» продлятся на территории Белоруссии до 6 сентября.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.