Войти
Известия.ru

Силы спецназа стран ОДКБ отточили взаимодействие на учениях в Бресте

436
0
0
Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Силы спецназа стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отработали большую контртеррористическую операцию в ходе масштабных учений «Взаимодействие – 2023» в Бресте. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.


Участники спецподразделений освобождали условных заложников, уничтожали боевиков и диверсантов на суше и в воде в условиях, максимально приближенных к реальным. В маневрах задействованы полицейские спецназы государств ОДКБ. В ходе учений они испытывают бронетехнику и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, спасательные отряды от МЧС практикуется в тушении пожаров.

Упор делается на том, чтобы ошеломить врага, скрутить и задержать. Международная обстановка постоянно подкидывает поводы таким подразделениям быть на острие атаки. И они должны показать, на что способны.

Завершающий этап учений проводится на шлюзах возле города, а также у реки Мухавец, связывающей несколько стран Европы. Отмечается, что любая вылазка террористов здесь будет ликвидирована.

Представитель МВД Белоруссии, заместитель руководителя учения «Взаимодействие – 2023» по силам и средствам МВД Руслан Шестопалов отметил тесное взаимодействие с российскими коллегами. Он добавил, что на месте также присутствует делегация Росгвардии.

«Естественно, мы обменивались опытом и где-то какие-то их наработки, которые применялись в ходе специальной военной операции, мы применили в том числе при розыгрыше действий этого эпизода», — заключил он.

Ранее, 2 сентября, силы ОДКБ в ходе учений «Барьер – 2023» в Белоруссии отработали противодействие биологическим угрозам. В программу вошли биологическая разведка посредством расчета разведывательной химической машины РХМ-6, эвакуация заболевших, отбор проб и полная специальная обработка военных и техники. Учения стартовали 1 сентября.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что совместные оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство – 2023» продлятся на территории Белоруссии до 6 сентября.

Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
МЧС
ОДКБ
Росгвардия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
21.09.2020
ОДКБ идет наперекор стихии
11.03.2020
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
17.10.2019
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2019" начались на полигоне Мулино
06.11.2018
Делегация ООН высоко оценила учения ОДКБ
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 11:26
  • 54989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 08:39
  • 2
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России