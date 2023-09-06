СМИ назвали компромиссным назначение Умерова на пост нового главы МО Украины

The Economist: Умеров стал компромиссным кандидатом на пост главы МО Украины

Назначение председателя Фонда госимущества Украины Рустема Умерова новым министром обороны страны было компромиссным и наиболее удобным для ее руководства. Об этом 5 сентября пишет издание The Economist.

Как отмечает издание, другие претенденты на данный пост, возможно, хотели привести с собой свои команды, что было воспринято слишком радикальным требованием для министерства, распоряжающегося весомой долей госбюджета. При этом, по данным издания, назначению Умерова поспособствовали его лояльность, а также хорошая репутация со стороны украинских антикоррупционных активистов.

Возможной причиной для отставки прошлого главы минобороны Алексея Резникова газета назвала коррупционные скандалы.

Ранее в этот день Верховная рада отправила в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, который занимал должность с 2021 года. Умерова при этом освободили от его обязанностей. Верховная рада Украины рассмотрит его кандидатуру на пост министра обороны страны 6 сентября.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении освободить Резникова от занимаемой должности, поскольку, по его словам, в настоящее время министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом.

На следующий день, 4 сентября, военный эксперт, экс-член комиссии ООН Игорь Никулин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Зеленский решил сменить министра обороны, чтобы выйти на контакт с Турцией и перетянуть ее на свою сторону.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакие кадровые перестановки не смогут поменять суть киевского режима.