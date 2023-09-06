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ТАСС

Сторожевик и корвет Балтфлота в морском бою уничтожили артиллерией "корабли противника"

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: militarynews.ru

Стрельбы выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника, а также по воздушным целям и специальным осветительным снарядам

КАЛИНИНГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Экипажи сторожевого корабля "Неустрашимый" и корвета "Стойкий" в ходе морских учений сил Балтийского флота успешно отработали практические стрельбы корабельной артиллерией по мишеням, имитирующим боевые корабли противника, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе отработки задач учения в море экипажи сторожевого корабля "Неустрашимый" и корвета "Стойкий" в морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника", - рассказали в пресс-службе. Все заданные цели, находящиеся на различном удалении, были поражены, отметили в пресс-службе.

Кроме того, стрельбы выполнялись по буйковым полям, находящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую артиллерию условного противника, а также по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам, поставленным из 152-мм гаубицы "Акация" с мыса Таран на побережье Балтийского моря.

"Практические стрельбы экипажи "сторожевика" "Неустрашимый" и корвета "Стойкий" выполняли из артиллерийских комплексов А-190, АК-100, АК-630М и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик". При этом корабли действовали как в одиночку, так и совместно", - уточнили в пресс-службе.

В рамках морского учения отрабатываются задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота, совершенствование взаимодействия и морской выучки экипажей кораблей, подчеркнули на флоте.

"Неустрашимый" - сторожевой корабль, головной корабль проекта 11540 "Ястреб" Корабль был заложен 25 марта 1987 года на судостроительном заводе "Янтарь" и был принят в состав Балтийского флота 14 марта 1991 года. В 2014-2022 гг. проходил ремонт и модернизацию на заводе "Янтарь". Полное водоизмещение - 4 350 тонн, длина - 130 м, ширина - 15,6 м, максимальная скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 210 человек.

Вооружение: шесть 533-мм торпедных аппаратов, два противолодочных ракето-торпедных комплекса "Водопад-НК", противолодочная реактивная бомбометная установка РБУ-6000, четыре зенитных ракетных комплекса "Кинжал", два зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Кортик", 100-мм артиллерийская установка АК-100, а также противолодочный вертолет Ка-27.

"Стойкий" - многоцелевой корвет (сторожевой корабль) ближней и дальней морской зоны проекта 20386. Предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, может использоваться для огневой поддержки в ходе морских десантных операций. Длина - 104,5 м, ширина - 13 м, водоизмещение - 1 800 тонн. Дальность плавания - 4 000 миль (7 400 км), скорость - до 27 узлов, экипаж - 99 человек.

Вооружение: 2 пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Уран", 2 330-мм пусковых установки комплекса противоторпедной защиты "Пакет", 100-мм артиллерийская установка А-190, 2 шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-630М, 2 гранатомета ДП-64, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы. На борту корвета может базироваться вертолет Ка-27. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
А-190
АК-100
АК-630 Ласка
ДП-64 Непрявда
Ка-27
РБУ-6000
Проекты
11540 Ястреб
20386
БФ
Военные учения
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