"Неприемлемые потери". На Западе оценили попытки прорыва ВСУ

RUSI: ВСУ несут неприемлемые потери в технике при попытках прорыва

По оценке Королевского института оборонных исследований, попытки ВСУ осуществить прорыв обернулись неприемлемыми темпами потерь в военной технике, пишет Newsweek. Подготовка с инструкторами НАТО тоже принесла проблемы.

Брендан Коул

Как сообщает Королевский институт оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI), украинские войска несут огромные потери в технике, а та подготовка, которую им обеспечивает Запад, зачастую не соответствует особенностям нынешнего конфликта.

"Попытки осуществить стремительный прорыв привели к неприемлемым темпам потерь в военной технике", — говорится в докладе этого лондонского аналитического центра, который был опубликован в понедельник, четвертого сентября.

В своем докладе эксперты RUSI дали оценку вызовам, которые встают перед Украиной на четвертом месяце контрнаступления, направленного на возврат занятых Россией территорий.

В докладе говорится, что какого бы прогресса ВСУ ни достигли в ходе своего контрнаступления, для возвращения всех территорий потребуется и дальше вести наступательные действия. Кроме того, поскольку конфликт затянется до зимы и продолжится в следующем году, союзникам Киева необходимо будет выполнять взятые обязательства по оказанию ему помощи.

Свои выводы эксперты Королевского института оборонных исследований сделали, проанализировав ход тактических операций, проводившихся в течение двух недель в селах Новодаровка и Ровнополь, которые находятся на границе между Донецкой и Запорожской областями.

В докладе центра говорится, что Украина несет большие потери в технике, "однако конструкция боевых бронемашин, предоставленных ей международными партнерами, предотвращает большие потери среди личного состава".

"Важно, чтобы парки маневренных бронемашин можно было восстанавливать, ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии", — говорится в докладе.

Тем не менее, украинские войска "продвигаются медленно", и, пока они преодолевают в среднем примерно 600–1000 метров каждые пять дней, у российских войск есть возможность "перезагрузиться".

Хотя Москва столкнулась с потерями в артиллерии и танках, эксперты RUSI отметили, что она нанесла Киеву достаточно большой урон в военной технике на раннем этапе контрнаступления, тем самым ограничив возможности украинских войск. "Коротко говоря, Россия добилась тактического успеха в предотвращении прорыва", — отмечается в докладе.

Когда российские войска столкнулись с потерями, они скорректировали свою тактику, в том числе расширили минные поля, рассредоточили системы радиоэлектронной борьбы и увеличили показатели точности своих ударов.

"Применение технологических средств для ведения противоминной разведки могло бы принести значительную пользу украинским подразделениям", — говорится в докладе RUSI.

Эксперты института также добавляют, что результативность киевского контрнаступления ограничивается кадровым потенциалом на уровне батальонов и бригад. Они отмечают, что соответствующая подготовка личного состава может "послужить существенной поддержкой для украинских сил".

Однако эта подготовка будет эффективной лишь в том случае, если она будет соответствовать украинской стратегии "и не будет сводиться к обучению натовским методам ведения боя, которые разработаны для сил иной конфигурации".

В статье, опубликованной на прошлой неделе, газета Kyiv Independent привела свидетельства украинских солдат, прошедших подготовку у инструкторов НАТО. Они признавались, что "впадали в ступор", сталкиваясь с гораздо лучше оснащенными российскими войсками.

Один солдат из 32-й отдельной механизированной бригады, развернутой к востоку от Харькова на северном участке фронта, рассказал, что офицеры Североатлантического альянса не понимают особенностей обстановки на местах.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец пояснил, что инструкторы НАТО делают упор на подготовке к ведению боев в городских условиях. Как следствие они уделяют мало внимания таким необходимым украинцам навыками, как выкуривание противника из окопов, построение штурмовой группы и координация ее действий с артиллерией и беспилотниками.

Эксперты RUSI отметили, что контрнаступление Украины требует превосходства в смысле огневой мощи, и что крайне важно гарантировать это преимущество, должным образом организовав поставки боеприпасов и запчастей.

"Крайне важно, чтобы партнеры Киева помогли ему подготовиться к зимним боям и последующим сезонам, если мы хотим сохранить инициативу и в 2024 году", — пояснили эксперты аналитического центра.