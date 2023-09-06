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Интерфакс-АВН

Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

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Вид на город Ереван. Архивное фото
Вид на город Ереван. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алина Старостина

Ереван. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Армения отозвала Виктора Биягова с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ.

"Основываясь на предложении премьер-министра (Никола Пашиняна - ИФ), в соответствии со статьями Конституции и законе о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ", - говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатуряна, размещенном на президентском сайте.

Биягов был назначен постпредом Армении в ОДКБ в ноябре 2018 года.

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Страны
Армения
Компании
ОДКБ
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