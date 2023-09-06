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ТАСС

Захарова заявила о применении ВСУ австралийских дронов для ударов по российским объектам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, правительство Австралии пытается скрыть факты все большего втягивания страны в украинский конфликт

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поставляемые Австралией на Украину, применяются украинскими вооруженными силами для ударов по объектам на территории России. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"В свое время с характерным для австралийского политкласса лицемерием министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что эти БПЛА будут использоваться получателем для осуществления воздушной разведки. В пресс-релизе компании-производителя утверждалось, что летательные аппараты предназначены для доставки предметов снабжения и наблюдательных миссий, - отметила дипломат. - Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России".

Захарова также указала, что правительство Австралии, "верное русофобским установкам коллективного Запада, с энтузиазмом вносит свою лепту в антироссийскую кампанию, режиссируемую из Вашингтона". "Тем не менее, осознавая, что далеко не все австралийцы согласны с таким курсом, противоречащим национальным интересам их страны, политики и чиновники всеми правдами и неправдами стремятся скрыть от общественного мнения и простых избирателей незавидные обстоятельства, указывающие на все большее втягивание Австралии в конфликт на Украине", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Полагаем, что официальной Канберре, изымающей средства из национального бюджета для финансирования националистического режима в Киеве, следует задуматься над тем, что ее украинские контрагенты готовы использовать любые средства для дальнейшего разжигания войны, нанесения ударов по мирному населению", - заключила дипломат. 

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Страны
Австpалия
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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