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ЦАМТО

Diehl Defence увеличит производство систем ПВО IRIS-T и ЗУР к ним

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Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото
Пусковая установка IRIS-T . Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

ЦАМТО, 5 сентября. Немецкая компания Diehl Defence планирует значительно нарастить производство систем ПВО IRIS-T и ракет к ним на фоне конфликта на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщают западные СМИ со ссылкой на главного программного директора компании Харальда Бушека.

"В 2025 году компания планирует произвести не менее восьми систем ПВО, тогда как в этом году запланирован выпуск трех-четырех систем, сказал он журналистам на авиабазе в Тодендорфе на севере Германии", – передает агентство Рейтер.

Как отметил Х.Бушек, производство зенитных ракет в этом году увеличилось в три раза, а в следующем году будет увеличено еще вдвое, в результате чего с 2024 года ожидается выпуск около 400-500 ракет. По его словам, подобные меры нужны для того, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за конфликта на Украине.

В середине августа Германия поставила Украине две первые пусковые установки системы ПВО IRIS-T модификации SLS, напоминает "РИА Новости".

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Страны
Германия
Украина
Проекты
SLS
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