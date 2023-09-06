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Известия.ru

В МИДе оценили планы западных стран по производству оружия на Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze

Захарова: планы Запада по производству оружия на Украине подтвердили вовлеченность в конфликт

Москва рассматривает планы западных стран развернуть производство вооружений на Украине как очередное подтверждение их вовлеченности в конфликт с Россией. Об этом заявила 5 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.


«Мы обратили внимание на анонсированные рядом европейских производителей оружия, в частности германским Rheinmetall и шведской дочерней компанией британского концерна BAE Systems, планы организовать на украинской территории производство, ремонт и обслуживание военной техники для Вооруженных сил Украины», — сказала дипломат.

Москва рассматривает эти намерения как очередное доказательство вовлеченности правящих кругов Запада и его военно-промышленного комплекса в украинский конфликт и поддержку киевского режима, заключила представитель МИДа.

Ранее, 1 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что размещение на территории Украины объектов по производству вооружения не способствует урегулированию конфликта.

В конце августа украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что британская оборонная компания BAE Systems, которая откроет на Украине свое представительство, в частности, будет собирать гаубицы. Развитие собственного производства оружия — это топ-приоритет, подчеркнул он.

21 августа Зеленский также сообщил о договоренности по производству шведских боевых машин пехоты CV90 на Украине. По его словам, украинские военнослужащие уже начали обучение работе со шведскими артиллерийскими системами Archer.

В июле гендиректор Армин Паппергер концерна Rheinmetal по производству бронетехники сообщил, что на Украине планируется открыть немецкое оборонное предприятие в течение 12 недель. В Москве отмечали, что предприятие станет законной целью для армии России в случае его строительства на Украине.


Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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Страны
Россия
Украина
Компании
BAE Systems
Rheinmetall
Проекты
CV-90
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