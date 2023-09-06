Xinhua: Китай успешно запустил четыре спутника с морской платформы

Как уточнили агентству в стартовом центре, это был девятый по счету запуск ракеты серии Ceres-1

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китай успешно произвел запуск четырех коммерческих спутников при помощи ракеты-носителя Ceres-1 с морской платформы. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, коммерческая ракета-носитель Ceres-1 стартовала в 17:34 (12:34 по мск) с платформы в Восточно-Китайском море неподалеку от городского уезда Хайян (провинция Шаньдун) и вывела на орбиту четыре спутника.

Как уточнили в стартовом центре, это был девятый по счету запуск ракеты серии Ceres-1.

Ceres-1 - частная одноразовая твердотопливная ракета-носитель. Создана китайской компанией Galactic Energy. Названа в честь открытого в 1801 г. первого астероида (или малой планеты), получившего имя древнеримской богини плодородия Цереры.

В 2014 году власти Китая разрешили коммерческим компаниям заниматься космической деятельностью, ранее эта отрасль была закрыта для частного капитала. В результате был образован ряд научно-технологических компаний, которые стали вести ракетно-космические разработки (создание ракет-носителей, двигателей для них и другой техники). В их число, в частности, входит Galactic Energy, учрежденная в феврале 2018 года в Пекине.