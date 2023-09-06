Войти
ТАСС

Xinhua: Китай успешно запустил четыре спутника с морской платформы

406
0
0
Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Как уточнили агентству в стартовом центре, это был девятый по счету запуск ракеты серии Ceres-1

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китай успешно произвел запуск четырех коммерческих спутников при помощи ракеты-носителя Ceres-1 с морской платформы. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, коммерческая ракета-носитель Ceres-1 стартовала в 17:34 (12:34 по мск) с платформы в Восточно-Китайском море неподалеку от городского уезда Хайян (провинция Шаньдун) и вывела на орбиту четыре спутника.

Как уточнили в стартовом центре, это был девятый по счету запуск ракеты серии Ceres-1.

Ceres-1 - частная одноразовая твердотопливная ракета-носитель. Создана китайской компанией Galactic Energy. Названа в честь открытого в 1801 г. первого астероида (или малой планеты), получившего имя древнеримской богини плодородия Цереры.

В 2014 году власти Китая разрешили коммерческим компаниям заниматься космической деятельностью, ранее эта отрасль была закрыта для частного капитала. В результате был образован ряд научно-технологических компаний, которые стали вести ракетно-космические разработки (создание ракет-носителей, двигателей для них и другой техники). В их число, в частности, входит Galactic Energy, учрежденная в феврале 2018 года в Пекине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Похожие новости
01.11.2021
Три поднебесные армады
11.10.2021
Как Поднебесная правит морями
30.06.2021
Вертикалка из Поднебесной
07.09.2020
Спущены на воду очередные эсминцы класса "Тип-055" и "Тип-52D" для ВМС НОАК
19.11.2019
Авиацию Тайваня поднимали по тревоге в связи с проходом авианосца КНР в Тайваньском проливе
25.12.2018
На верфи Даляня строятся сразу 4 аналога американских эсминцев с Aegis - 052DG
31.12.2014
С чего начнет Китай. С маленького авианосца или атомных класса «супер»?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 11:26
  • 54989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 08:39
  • 2
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России