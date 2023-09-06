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ЦАМТО

Airbus Helicopters и KAI заключили соглашение о начале серийного производства вертолетов LAH

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Компания Airbus Helicopters, эмблема
Компания Airbus Helicopters, эмблема.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 5 сентября. Компании Airbus Helicopters и Korea Aerospace Industries (KAI) подписали соглашение о начале серийного производства легких вооруженных вертолетов LAH (Light Armed Helicopters).

Соглашение следует за подписанным в декабре 2022 года Агентством программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) с компанией KAI контрактом на поставку первой партии из десяти LAH для СВ страны. Стоимость заказа составила 302 млрд. вон (235 млн. долл.). Планируется, что поставки начнутся в конце 2024 года, а последующие заказы будут размещены в течение десятилетия. Как предполагается, СВ Республики Корея приобретут до 150 вертолетов LAH.

В рамках подписанного 31 августа соглашения Airbus Helicopters и KAI перейдут к реализации следующего этапа программы, наращивая производство LAH на заводе KAI в Сачхоне в Республике Корея. Airbus Helicopters поддержит выполнение заказа, поставив KAI необходимые комплекты для серийного производства.

Компании также подписали соглашение об углублении своих обязательств в рамках совместной программы разработки Корейского многоцелевого вертолета (KUH "Сурион") для удовлетворения широкого спектра требований военного, гражданского рынка и госструктур.

Недавно партнеры приступили к совместной разработке новых вариантов KUH, таких как ударный вертолет для Корпуса морской пехоты и вертолет противоминной обороны. В рамках этих программ будет использован опыт Airbus Helicopters в области систем управления полетом и системы приводов, а также возможности KAI по организации местного производства. Airbus Helicopters также намерена поддержать KAI в дополнительных серийных поставках.

Как сообщал ЦАМТО, целью проекта разработки вертолета LAH является замена устаревших ударных вертолетов MD-500/BGM-71 TOW и АХ-1S "Кобра". Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) приступило к практической реализации программы LAH в июне 2015 года. Всего предполагалось собрать не менее 214 машин нового типа. Разработчики также рассчитывают продать 300-400 единиц LAH зарубежным заказчикам.

Программа разработки LAH реализуется параллельно с проектом создания легкого гражданского вертолета (LCH). KAI стремится к унификации двух вертолетов на уровне 60% для снижения стоимости разработки, производства и обслуживания.

Ориентировочная стоимость разработки вертолетов двух типов составляет 1 трлн. вон (877 млн. долл.). Обе машины создаются на базе проекта вертолета H-155 (ранее EC-155B1) компании Airbus Helicopters. Общая стоимость проекта, включая поддержку и обслуживание, может составить до 10 млрд. долл.

Церемония выкатки опытного образца вертолета LAH состоялась на предприятии компании KAI 18 декабря 2018 года. К наземным испытаниям машины компания приступила в январе 2019 года, к летным – в июле 2019 года. Машина была сертифицирована в 2022 году. Планируется, что на вооружение ВС Республики Корея вертолет поступит в 2024 году.

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Страны
Южная Корея
Продукция
BGM-71 ТOW
Dauphin
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Компании
Airbus
Airbus Helicopters
DAPA
KAI
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