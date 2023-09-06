НАТО подает России "четкий сигнал бдительности", заявили в Германии

Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото.

Süddeutsche Zeitung: учениями в Балтике НАТО подало "сигнал бдительности" России

МОСКВА, 5 сентября/ Радио Sputnik. Под руководством Германии военно-морские силы НАТО решили провести учения в Балтийском море, пишет Süddeutsche Zeitung.

С 8 сентября у берегов Латвии и Эстонии пройдут учения "Северное побережье – 2023", в которых примут участие Германия и еще 13 стран блока НАТО. В течение двух недель военно-морские силы альянса будут отрабатывать действия по охране портов и обеспечению безопасности морских путей, а также проводить десантные операции на случай "нападения со стороны России".

"С помощью этих маневров ФРГ вместе со своими партнерами по альянсу направит России "четкий сигнал бдительности", – заявил главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

Издание подчеркивает, что наиболее важные маршруты из стран НАТО в Финляндию и государства Балтии проходят по морю, поэтому обеспечение чистоты морских коридоров является для альянса первостатейной задачей.

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