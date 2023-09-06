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ТАСС

Науседа заявил, что коррупция среди власти Украины плохо сказывается на поставках оружия

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © AFP 2022 / CHRISTOPHE GATEAU

Президент Литвы отметил, что "огромным ударом по репутации государства, которое получает помощь, становится то, что избиратели тех стран, которые оказывают помощь, видят там серьезные коррупционные скандалы"

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Проявления коррупции среди представителей власти Украины негативно влияют на поставки вооружения и предоставление другой помощи Киеву. Об этом в программе "Форум" национального телевидения LRT заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Это очень важная причина. Те государства, которые предоставляют Украине помощь, являются демократическими и должны учитывать общественные настроения", - ответил он на вопрос о влиянии возможной коррупции на военные поставки.

Не менее важным аспектом, по словам Науседы, является мнение избирателей. "Огромным ударом по репутации государства, которое получает помощь, становится то, что избиратели тех стран, которые оказывают помощь, видят там серьезные коррупционные скандалы", - подчеркнул президент.

В конце июня в Вильнюсе заявили, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи Литвы Украине достигла €1 млрд, что составляет 1,42% валового внутреннего продукта балтийской республики. В том числе сумма военной помощи превысила €0,5 млрд. 

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Страны
Литва
Украина
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