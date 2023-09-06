Экс-дипломат Крук: потери ВСУ составляют до 10 000 человек в месяц

Украинская армия устала от натовских доктрин, которые толкают ее в бесполезные лобовые атаки, затягивающие конфликт и увеличивающие число жертв, заявил в интервью Judging Freedom бывший британский дипломат Алистер Крук. По его словам, националистическое окружение Зеленского также настаивает на том, чтобы боевые действия не прекращались.

Эндрю Наполитано: Если республиканцы далеко продвинутся со своей идеей импичмента Байдену и придут к выводу, что тот был нечист на руку и развел коррупцию на Украине, они откажутся давать ему запрошенные 28 миллиардов долларов, и американская поддержка Украины иссякнет. Что вы на это скажете, Алистер?

Бывший британский дипломат Алистер Крук: Так и есть. Более того, я бы добавил, что в Европе она уже иссякает. Они запросили, кажется, 89 миллиардов евро, но некоторые европейские государства так и отрезали: “Даже не думайте! У нас и денег-то таких нет”. Так что я думаю, что именно этим все и кончится.

А Зеленский попал в переплет. С одной стороны, на него давят крайние националисты и неофашисты в союзе с олигархами. С другой, военных тоже все достало — пусть и несколько иначе. Украинская армия явно устала от натовских доктрин, которые толкают ее в лобовую атаку на оборону русских. Потери при этом составляют до 10 000 человек в месяц.

Поэтому Зеленский загнан в угол. И крайне правые попросту не позволят ему вести переговоры с русскими. Так или иначе, но они хотят, чтобы боевые действия не прекращались.