Войти
ИноСМИ

Украинских военных “достали” натовские доктрины

430
0
0
Украинские военные на военной базе недалеко от Киева
Украинские военные на военной базе недалеко от Киева.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Экс-дипломат Крук: потери ВСУ составляют до 10 000 человек в месяц

Украинская армия устала от натовских доктрин, которые толкают ее в бесполезные лобовые атаки, затягивающие конфликт и увеличивающие число жертв, заявил в интервью Judging Freedom бывший британский дипломат Алистер Крук. По его словам, националистическое окружение Зеленского также настаивает на том, чтобы боевые действия не прекращались.

Эндрю Наполитано: Если республиканцы далеко продвинутся со своей идеей импичмента Байдену и придут к выводу, что тот был нечист на руку и развел коррупцию на Украине, они откажутся давать ему запрошенные 28 миллиардов долларов, и американская поддержка Украины иссякнет. Что вы на это скажете, Алистер?

Бывший британский дипломат Алистер Крук: Так и есть. Более того, я бы добавил, что в Европе она уже иссякает. Они запросили, кажется, 89 миллиардов евро, но некоторые европейские государства так и отрезали: “Даже не думайте! У нас и денег-то таких нет”. Так что я думаю, что именно этим все и кончится.

А Зеленский попал в переплет. С одной стороны, на него давят крайние националисты и неофашисты в союзе с олигархами. С другой, военных тоже все достало — пусть и несколько иначе. Украинская армия явно устала от натовских доктрин, которые толкают ее в лобовую атаку на оборону русских. Потери при этом составляют до 10 000 человек в месяц.

Поэтому Зеленский загнан в угол. И крайне правые попросту не позволят ему вести переговоры с русскими. Так или иначе, но они хотят, чтобы боевые действия не прекращались.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
29.05.2023
Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада поставить истребители Киеву
29.09.2022
Референдумы – сильный ход Путина. Риски ядерного возмездия возросли
04.05.2022
ВС РФ ударили по логистическому центру на военном аэродроме Одессы
02.12.2020
Ход серым конем
23.05.2019
Украинская радиолокационная станция обнаружения артиллерийских позиций "Бисквит-КБ"
25.02.2019
Страна.ua (Украина): чудо-оружие Путина. Что такое гиперзвуковые ракеты и почему это вообще важно
08.02.2013
Учебно-боевой самолет Як-130: русский «ураган»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 11:26
  • 54989
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 09:14
  • 2
Китай добился прорыва в производстве современных чипов
  • 06.09 08:39
  • 2
Премьер Армении упрекнул российских миротворцев в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха
  • 06.09 05:27
  • 22
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 05.09 18:06
  • 6
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 05.09 15:26
  • 1
Американский Zumwalt начнет получать гиперзвуковое оружие
  • 05.09 14:05
  • 19
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 05.09 11:40
  • 0
«Беглые» и белорусская оппозиция: какие мечты для Беларуси у каждой из них?
  • 05.09 09:12
  • 1
Новый министр обороны Украины имеет опасные качества
  • 05.09 08:52
  • 2
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 05.09 06:59
  • 2632
Как насчёт юмористического раздела?
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России