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ТАСС

В Туле представят выставку о создателе работающих в СВО системах "Град", "Смерч", "Ураган"

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Реактивная система залпового огня "Смерч"
Реактивная система залпового огня "Смерч".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Она начнет работать с 25 октября

ТАСС, 5 сентября. Тульский государственный музей оружия впервые представит масштабную выставку о конструкторе военной техники Александре Ганичеве, который создал в том числе применяемые в ходе специальной военной операции (СВО) реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", "Смерч", "Ураган". Об этом рассказал ТАСС замдиректора по экспозиционно-выставочной и научной деятельности музея Игорь Пинк.

"У нас будет открыта выставка, [посвященная] Александру Никитовичу Ганичеву, одному из ведущих специалистов и руководителей (Тульского научного производственного объединения - прим. ТАСС) "Сплава", создателю таких известных реактивных систем залпового огня, как "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что эти системы активно применяются в ходе СВО. По его данным, выставка "Повелитель "Ураганов" будет приурочена к 105-летию со дня рождения главного конструктора НПО "Сплав" Александра Ганичева, она будет работать с 25 октября по 28 января, на ней сотрудники Тульского музея оружия представят более десяти планшетов с информационными материалами.

По его словам, в музее на Аллее Славы знаменитых тульских оружейников установлены 15 бюстов, в том числе Александру Ганичеву, Сергею Мосину, Владимиру Рогожину, Федору Токареву и другим. Замдиректора добавил, что в музее на площадке крупногабаритной военной техники "Стальные стражи" выставлены уникальные образцы вооружения, в том числе РЗСО "Град", "Смерч", "Ураган" Ганичева, в которых тульские мастера многое сделали впервые. Например, для "Урагана" они первыми в мире создали кассетную головную часть реактивного боеприпаса, а сама машина была принята на вооружение в 1975 году и используется 48 лет. Также Тульский музей оружия - единственный в России, где на выставке можно увидеть образец зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Тульский государственный музей оружия - один из старейших музеев России. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с указом Петра I стали "старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение". В 1996 году постановлением правительства музей получил статус государственного. 

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Тульский оружейный завод
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