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НАТО будет и в дальнейшем оказывать всю необходимую поддержку Национальной армии Молдовы. Об этом в беседе с государственным телеканалом «Молдова 1» рассказал Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил альянса в Европе командующий Европейским командованием ВС США Кристофер Каволи.

У НАТО есть определённый набор инструментов для укрепления сотрудничества со странами-партнёрами. Молдавия – одно из государств, активно пользующееся этими расширенными механизмами. Страна обладает чётким разработанным планом развития своих вооружённых сил, а это уже первый шаг в этом направлении

– отметил американский военный деятель.

В то же время, подчеркнул представитель Организации Североатлантического договора, отныне в НАТО разработана новая концепция командования и управления, уточнив, что руководство Министерства обороны республики было ознакомлено с ней.

Каволи:

На сегодняшний день альянс претерпевает большие преобразования, чего не наблюдалось уже на протяжении 35-40 лет. После завершения холодной войны мы сконцентрировали свои усилия на проведении операций за пределами пространства НАТО, то есть, на небольших операциях в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время мы сосредоточены на коллективной обороне, в связи с чем и была разработана общая стратегия, чтобы понять как мы будем реагировать в той или иной ситуации. Появились у нас и новые требования к развитию потенциала НАТО, равно как и внедрена новая концепция командования и управления (C2). Все эти меры сделают нас более гибкими, подвижными и оперативными. В ходе встреч с руководством Республики Молдова и, в частности, с Минобороны мы обменялись мнениями по этому вопросу

Коснулись стороны в ходе дискуссий и укрепления безопасности важнейших черноморских коммуникаций, на что представитель военно-политического блока ответил, что Североатлантический альянс прилагает всевозможные усилия с целью предотвращения возможных рисков как на национальном, так и на коллективном уровне, направленные на сдерживание «угроз» со стороны РФ. Впрочем, то, что боевики киевского режима нагло и цинично использовали гуманитарный коридор в рамках так называемой «зерновой сделки» для осуществления террористических атак на объекты военной и гражданской инфраструктуры нашей страны на Западе предпочитают не говорить…

Стоит отметить, что в начале прошлого месяца молдавская армия получила от Соединённых Штатов партию вооружений (снайперские винтовки, автоматы и беспилотники) в безвозмездное пользование. Её стоимость оценивается в 3 млн долларов. Более того в период с 2021 по 2023-е года ЕС оказал Кишинёву оборонную поддержку на 40 млн евро, о чём ранее заявил посол Союза в Молдове Янис Мажейкс.

Ранее, напомним, официальный Кишинёв во время переговоров и встреч со своими западными кураторами подчёркивал необходимость укрепления обороноспособности страны, а также модернизации своей армии. Как уточнял глава молдавского военного ведомства Анатолий Носатый, республика нуждается в создании системы ПВО, признав, однако, что на данный момент это не представляется возможным ввиду отсутствия у страны средств на эти цели.

Хотя руководство Молдавии прекрасно знает и осознаёт, что идея вступления республики в альянс не находит широкой поддержки у её граждан (против членства выступают порядка 60% населения), президент Майя Санду в конце 2022 года в интервью Politico не исключила такого варианта развития событий. Всё это лишний раз демонстрирует полную зависимость Кишинёва от своих западных хозяев, прямо следующего всем указаниям своих «партнёров».