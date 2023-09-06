Военно-транспортная авиация перевезла 376 тысяч военнослужащих с начала СВО

Шойгу: военно-транспортная авиация перевезла 376 тыс военнослужащих с начала СВО

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Военно-транспортная авиация России с начала специальной военной операции перевезла 376 тысяч военнослужащих и более 2700 единиц военной техники, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции совершено восемь тысяч самолето-вылетов, перевезено почти 376 тысяч военнослужащих, свыше 2700 единиц военной техники и 132 тысяч тонн грузов", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он добавил, что также военно-транспортная авиация была задействована в тушении пожаров и обеспечении действий группировки в Сирии.

Кроме того, по словам Шойгу, на совещании будут рассмотрены возможности по дальнейшему развитию военно-транспортной авиации.