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ВСУ потеряли 66 тыс. человек с начала контрнаступления

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны России

Шойгу: ВСУ потеряли 66 тыс. человек с начала контрнаступления

С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 66 тыс. человек. Об этом 5 сентября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7600 единиц вооружения», — сказал он.

По словам министра, украинские военные не достигли своих целей ни на одном из направлений. Он подчеркнул, что на купянском и кременском направлениях ВС РФ значительно улучшили позиции.

При этом Шойгу отметил, что самая напряженная обстановка сложилась на запорожском направлении, так как именно там в боях участвуют бригады ВСУ, прошедшие «подготовку под руководством западных инструкторов».

«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», — добавил он.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Украины. По его словам, так называемые пробуксовки в ходе контрнаступления ВСУ не прекращаются и на сегодняшний день.

4 сентября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики за три месяца контрнаступления на запорожской линии фронта потеряли десятки тысяч военнослужащих, при этом так и не дойдя до первой линии обороны Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.


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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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