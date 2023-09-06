Форум "Армия-2023" доказал свою актуальность, заявил Шойгу

Шойгу: форум "Армия" доказал актуальность для развития ВТС в условиях санкций
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2023" в очередной раз доказал, что и в условиях санкций остается актуальной площадкой для развития партнерских отношений в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.
Шойгу напомнил, что форум завершил работу 20 августа. В нем участвовали 1,5 тысячи предприятий, в том числе 83 иностранные компании, которые представили 28,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения. Национальные экспозиции представили Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан, делегации из 83 стран посетили форум.