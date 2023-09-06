Бельгия поставит Украине выкупленные у Германии зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow

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На Украине анонсировали получение Воздушными силами ВСУ зенитных ракет Sea Sparrow, они войдут в новый пакет военной помощи, который готовит для Киева Бельгия. Об этом сообщает издание L'Echo.

Бельгия выкупила у Германии зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow специально для передачи их Украине. Как заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, Брюссель выступает за укрепление противовоздушной обороны Украины и приложит к этому все силы. По ее словам, в ближайшее время Минобороны страны сформирует новый пакет военной помощи, в который войдут эти самые ракеты, а также другое оборудование и техника на сумму 150 млн. долларов.

Планируются новые поставки, в частности, в сфере противовоздушной обороны, поставки боеприпасов и обучения бойцов

- заявила министр.

Все было бы прекрасно, если бы не количество ракет, передачу которых анонсировали бельгийцы. Как оказалось, их всего восемь штук, видимо, больше в Бельгии не нашли, а у немцев не оказалось. К тому же, пока не известно, с какой именно платформы собрались в Киеве запускать Sea Sparrow, наземных установок под эту ракету у ВСУ нет. Ранее проходила информация, что Украина совместно с Польшей ведут работы над ЗРК "Бук" с целью адаптировать его под Sea Sparrow, но завершены ли они не известно. Нет об этом информации и у украинских ресурсов, там тоже недоумевают.

В начале этого года о передаче Украине некоторого количества ракет Sea Sparrow сообщали США, но была ли осуществлена поставка данных нет.

RIM-7 Sea Sparrow – управляемая зенитная ракета производства США. В базовом варианте выпускалась как зенитная ракета корабельного базирования, но затем была модернизирована и под наземные носители. Предназначена для поражения боевой авиации, а также крылатых ракет на дальности 30 км.