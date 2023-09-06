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ТАСС

Шойгу: конференция по безопасности продемонстрировала провал усилий Запада по изоляции РФ

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Министр обороны России также подвел итоги прошедшего в августе Международного военно-технического форума "Армия-2023", в котором приняли участие 1,5 тыс. предприятий и организаций

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. XI Московская конференция по международной безопасности продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по изоляции России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по ее изоляции", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Также Шойгу подвел итоги прошедшего в августе Международного военно-технического форума "Армия-2023", в котором приняли участие 1,5 тыс. предприятий и организаций, включая 83 иностранные компании, продемонстрировавшие 28,5 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. "На форум приехали военные делегации из 83 стран, в том числе 41 - высокого уровня, а также представители 6 международных организаций. <...> Заключено 20 государственных контрактов на общую сумму свыше 400 млрд рублей. <...> Форум в очередной раз доказал, что даже в условиях санкций остается актуальной площадкой для стран, готовых строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере", - добавил министр. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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