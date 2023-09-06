ВВС Мьянмы испытывают проблемы с эксплуатацией недавно полученных истребителей JF-17 "Тандер"

ЦАМТО, 5 сентября. ВВС Мьянмы испытывают проблемы с эксплуатацией парка приобретенных в Пакистане истребителей JF-17 "Тандер" из-за отсутствия соответствующего технического обеспечения.

Как сообщает BT Business Today со ссылкой на неназванные источники, недавно лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил недовольство премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и начальнику штаба Сухопутных войск Пакистана генерал-лейтенанту Асиму Муниру (генеральный директор межведомственной разведки Пакистана в 2018-2019 гг.), поскольку полученные в период с 2019 по 2021 гг. самолеты стоят "на приколе", а специалисты охарактеризовали как "непригодные к эксплуатации".

На данный момент Мьянмой получено 11 истребителей JF-17, однако ни один из них не годен к полетам из-за обнаруженных неисправностей и конструктивных недостатков. В сентябре 2022 года в Мьянму были направлены пакистанские инженеры, однако с имеющейся технической базой возникшие проблемы на месте решить не удалось.

По мнению эксперта издания, даже после успешного ремонта JF-17 дальнейшая эксплуатация будет проблематична, так как у ВВС Мьянмы отсутствует необходимый опыт для решения технических проблем по мере их возникновения. Некоторое время назад военное руководство Мьянмы планировало отправить технических специалистов в Исламабад для обучения ремонту и техническому обслуживанию, однако по какой-то причине это решение было отменено.

В самолетах JF-17 используется российский авиадвигатель РД-93, западная авионика и планер китайского производства. Учитывая санкции в отношении Мьянмы, этот фактор также привел к существенно возросшим затратам и невозможности обеспечения должной эксплуатации и технического обслуживания самолетов.

Как следствие, Пакистан уже столкнулся с трудностями при продаже аналогичных самолетов другим странам, особенно в Латинской Америке. Примечательно, что в настоящее время в парке ВВС Китая нет самолетов JF-17.

Из-за вышеописанных проблем ВВС Мьянмы продолжают полагаться на Як-130, МиГ-29 и полученные в прошлом году Су-30СМЭ российского производства, а также К-8 китайского производства.

Как уже сообщал ЦАМТО, Мьянма – первая страна, которая закупила разработанные Chengdu Aerospace Corporation при участии Pakistan Aeronautical Complex (РАС) самолеты JF-17.

По неофициальной информации, контракт на поставку ВВС Мьянмы JF-17 "Тандер" был подписан в июле 2015 года. Предполагается, что было заказано 16 самолетов общей стоимостью около 260-300 млн. долл. Как предполагалось, поставка JF-17 "Тандер" позволит дополнить и/или снять с вооружения 24 устаревших F-7М "ЭйрГард" и 16 А-5C "Фантан", приобретенных в Китае в 1990-е гг.

По сообщениям, власти Мьянмы также оценивали возможность по итогам применения первой партии приобрести дополнительные JF-17 и организовать сборку самолетов на территории страны.

Первые четыре истребителя были введены в эксплуатацию в декабре 2018 года, в марте 2019 года было получено два дополнительных самолета JF-17B в учебно-боевой версии.