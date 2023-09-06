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ТАСС

Шойгу: в 2023 году в войска должны поступить четыре стратегических ракетоносца Ту-160М

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Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М.
Источник изображения: © Фото : ОАК

Также, по словам главы Минобороны, в войска будут переданы шесть самолетов Ил-76МД-90А

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Четыре сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М, а также шесть самолетов Ил-76МД-90А будут переданы в войска в текущем году. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ

"Вначале обсудим, как Объединенная авиастроительная корпорация реализует план поставки тяжелых военно-транспортных самолетов и модернизированных стратегических ракетоносцев. В текущем году в вооруженные силы должны поступить шесть Ил-76МД-90А и четыре Ту-160М", - сказал Шойгу.

Самолет Ту-160М оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и бюро "Туполев" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию "Ростех".

Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе на полях прошедшего в Бангалоре международного авиашоу Aero India 2023 сообщал ТАСС, что второй стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки отправлен на летно-испытательную станцию, ведется строительство третьего образца.

Ил-76МД-90А - модернизация Ил-76МД с двигателями ПС-90А-76, обеспечивающими меньший (на 10%) расход топлива, увеличенной до 5 тыс. км дальностью полета самолета с полезной нагрузкой 52 тонны, а также расширенной номенклатурой перевозимой и десантируемой техники и вооружения. Самолет создается из отечественных комплектующих. У нового Ил-76МД-90А улучшены основные характеристики по сравнению с предыдущими версиями. В частности, повышены дальность полета и перевозимая нагрузка. Кроме того, улучшена точность самолетовождения и десантирования, качество радиосвязи. 

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