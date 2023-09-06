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ЦАМТО

Германия поставила ВСУ боеприпасы нового производства для ЗСУ Gepard

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ЗСУ Gepard немецкого производства на службе ВСУ
ЗСУ Gepard немецкого производства на службе ВСУ.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

ЦАМТО, 5 сентября. Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны страны.

"Всего через несколько месяцев после соответствующего соглашения для ВСУ поставлены боеприпасы нового германского производства для ЗСУ Gepard", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что количество боеприпасов составляет пятизначное число. "Мы продолжим поддерживать Украину в тех областях, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона", – приводятся в сообщении слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Как напоминает агентство, в июле издание Bild со ссылкой на источники в концерне Rheinmetall сообщило, что в Германии начато производство боеприпасов для переданных Киеву ЗСУ Gepard. Производство было запущено по причине того, что в Германии запасов данных боеприпасов ввиду списания разработанных более 50 лет назад ЗСУ, нет, а такие страны, как Бразилия и Швейцария, где ЗСУ Gepard имеются на вооружении, отказались участвовать в поставках Киеву боеприпасов к ним по политическим соображениям.

"РИА Новости" отмечает, что с начала вооруженного конфликта на Украине Германия поставила Киеву 46 ЗСУ Gepard, запланирована поставка еще шести дополнительных самоходных установок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
Украина
Швейцария
Компании
Rheinmetall
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