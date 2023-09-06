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Известия.ru

Политолог указал на важность уничтожения российскими военными Challenger 2

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence

Политолог Светов: уничтожение Challenger 2 нанесет психологический удар по ВСУ

Уничтожение британского танка Challenger 2 российскими военными нанесет психологический удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 5 сентября «Известиям» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее в этот день американский журнал Forbes написал, что Вооруженные силы России впервые уничтожили танк Challenger 2, поставленный Украине Великобританией.


«Та сторона будет отрицать, что это именно Challenger. История с ним важна, так как после 15 сентября обещают появление американских танков Abrams, и удар по Challenger будет носить еще и психологический характер», — сказал Светов.

При этом политолог отметил, что пока нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что это был именно Challenger 2.

«По кадрам трудно сказать, но по боковой плоскости очень похоже на Challenger. И очень высока уверенность, что удалось с ним справиться», — сказал он.

1 сентября военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что танки M1A1 Abrams американского производства, которые поступят в распоряжение ВСУ, будет сложно эвакуировать с поля боя.

31 августа газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне написала, что ВСУ могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября. В настоящее время машины находятся в Германии. Они будут направлены на Украину после ремонта.

До этого, 23 августа, бывший офицер армии США, экс-консультант главкома ВСУ генерала Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что устаревшие танки Т-64 могут сыграть более важную роль для Украины, чем западные Abrams и Leopard.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
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