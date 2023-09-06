Франция является мировым лидером по экспорту боевых надводных кораблей основного класса

ЦАМТО, 5 сентября. По оценке ЦАМТО, в предстоящий 4-летний период (2023-2026 гг.) объем продаж новых боевых надводных кораблей основного класса (БНК ОК) составит 77 ед. на сумму 32,768 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и проводимым тендерам.

В прошедший 4-летний период (2019-2022 гг.) в мире было поставлено на экспорт или произведено по лицензии не менее 52 новых БНК на сумму 17,475 млрд. долл.

В целом за период 2019-2022 гг. было экспортировано 64 БНК ОК на сумму 17,662 млрд. долл. При этом объем продаж новых БНК ОК составил 81,25% от общего количества или 98,94% от стоимости общемировых поставок.

В процентном выражении рост поставок новых БНК ОК в 2023-2026 гг. по сравнению с 2019-2022 гг. составит 48,08% в количественном выражении и на 87,51% – в стоимостном.

В 2019-2022 гг. средняя потребность в новых БНК ОК на международном рынке составила почти 13 ед. в год. В 2023-2026 гг. ежегодный спрос возрастет почти до 19 ед.

К категории БНК ОК в анализе относятся корабли класса "корвет" и выше. По методике ЦАМТО, в категорию "новые" включены поставки новых БНК ОК стоимостью не менее 50 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки БНК ОК из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых кораблей с продленным сроком эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового корабля того же типа на тот же период времени.

Первое место в рейтинге поставщиков новых боевых надводных кораблей основного класса занимает Франция (19 ед. на сумму 6,131 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 7 БНК ОК стоимостью 1,486 млрд. долл., портфель заказов на период 2023-2026 гг. составляет 12 ед. на сумму 4,645 млрд. долл.

Второе место занимает Италия (18 кораблей стоимостью 9,080 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 10 кораблей стоимостью 5,850 млрд. долл. В 2023-2026 гг. ожидаемый объем поставок составляет 8 БНК ОК на сумму 3,230 млрд. долл.

Третье место занимает Германия (14 кораблей на сумму 4,498 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 5 кораблей стоимостью 1,046 млрд. долл. В 2023-2026 гг. объем продаж может составить 9 ед. на сумму 3,452 млрд. долл.

Четвертое место занимают Нидерланды (13 кораблей на сумму 3,930 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 3 корабля стоимостью 810,0 млн. долл. В 2023-2026 гг. ожидаемый объем поставок пока составляет 10 БНК ОК на сумму 3,120 млрд. долл.

Пятое место по периоду 2019-2026 гг. по количественному параметру занимает Китай (11 кораблей на сумму 2,730 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 5 кораблей стоимостью 1,3 млрд. долл. В 2023-2026 гг. объем продаж может составить 6 ед. на сумму 1,430 млрд. долл.

Шестое место с лицензионным производством в США тримаранов LCS занимает Австралия (10 кораблей на сумму 3,349 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено (произведено по лицензии) 7 кораблей стоимостью 2,473 млрд. долл. В 2023-2026 гг. в США компанией Austal будет построено 3 корабля стоимостью 876,1 млн. долл.

Седьмое место занимает Республика Корея (10 кораблей на сумму 1,322 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено (произведено по лицензии) 6 кораблей стоимостью 616,0 млн. долл. В 2023-2026 гг. ожидаемый объем поставок пока составляет 4 БНК ОК на сумму 706,0 млн. долл.

Восьмое место занимает Испания (8 кораблей на сумму 5,433 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 4 БНК ОК стоимостью 2,993 млрд. долл. В 2023-2026 гг. продажи составят, как ожидается, также 4 ед. на сумму 2,440 млрд. долл.

Девятое место занимает Россия (8 кораблей на сумму 2,630 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 3 корабля стоимостью 750,0 млн. долл. В 2023-2026 гг. объем продаж может составить 5 ед. на сумму 1,880 млрд. долл.

Десятое место занимает Турция (8 кораблей на сумму 1,750 млрд. долл.). В 2019-2022 гг. на экспорт было поставлено 2 корабля стоимостью 150,0 млн. долл. В 2023-2026 гг. ожидаемый объем поставок пока составляет 6 БНК ОК на сумму 1,6 млрд. долл.

Последующие места с 11 по 14 в порядке убывания объемов экспорта по количественному параметру занимают США, Индонезия, ОАЭ и Израиль.

По категории "тендер", результаты которых пока не подведены, в 2023-2026 гг. планируется поставка одного БНК ОК на сумму около 100,0 млн. долл.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".