Der Spiegel: Резникова уволили с поста министра обороны из-за коррупционных скандалов

Алексея Резникова отправили в отставку с поста министра обороны Украины из-за коррупционных скандалов, связанных с армией страны. Об этом 4 сентября написал автор немецкого журнала Der Spiegel Кристиан Эш.

Он уточнил, что ключевым событием стали скандалы с закупкой по завышенным ценам униформы у турецкой компании и продовольствия для военнослужащих.

Автор отметил, что Резников допустил увеличение бюджета для армии до 20% ВВП, в то время как руководство государства этого не хотело.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении освободить Резникова от должности министра обороны страны. Он предложил на этот пост председателя Фонда госимущества Рустема Умерова. Зеленский сообщил, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом.

На следующий день военный эксперт, экс-член комиссии ООН Игорь Никулин рассказал «Известиям», что Зеленский решил сменить министра обороны, чтобы выйти на контакт с Турцией и перетянуть ее на свою сторону. Он указал, что Умеров — крымский татарин с националистическими взглядами, который выступает за полную автономию крымско-татарского государства с подчинением турецкой стороне.

Позднее, 5 сентября, газета Aydınlık сообщила, что Умеров учился в интернате под патронажем запрещенной в Турции FETÖ и считается исполнителем планов США в регионе. Издание уточнило, что он «использует часть средств, которые получает от иностранных государств, в своих личных целях», а в Киеве его с братом зовут «дети Америки».