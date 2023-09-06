Aydınlık: новый министр обороны Украины станет исполнителем планов США в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский сменил министра обороны Алексея Резникова на Рустема Умерова — бизнесмена без военного опыта, ранее возглавлявшего Фонд госимущества Украины и занимавшего должность спецпредставителя президента. Он учился в интернате под патронажем запрещенной в Турции FETÖ и считается исполнителем планов США в регионе, пишет 5 сентября турецкая Aydınlık.

Об Умерове известно, что он родился в 1982 году, получил образование в Крымской школе-интернате для одаренных детей, которая в украинский период получала поддержку от запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Источники, которые говорят, что он напрямую связан с США, утверждают, что Умеров «использует часть средств, которые получает от иностранных государств, в своих личных целях». В Киеве его с братом зовут «дети Америки».

Турецкая газета отмечает, что Умеров не имеет военного прошлого, но, будучи бизнесменом, постоянно общается с высокопоставленными чиновниками министерств обороны западных стран, включая США и страны ЕС.

«Ожидается, что в качестве министра обороны Умеров, с одной стороны, восстановит министерство, а с другой — продолжит стабильные поставки западного оружия», — резюмирует издание.

3 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении освободить Резникова от должности министра обороны страны и предложил на этот пост председателя Фонда госимущества Умерова. Он подчеркнул, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом.

4 сентября политолог Юрий Светов предположил, что Резников после ухода в отставку может либо полностью исчезнуть с политического поля страны, либо развивать свою карьеру в направлении сотрудничества со странами Запада.

В тот же день военный эксперт, экс-член комиссии ООН Игорь Никулин рассказал «Известиям», что Зеленский решил сменить министра обороны, чтобы выйти на контакт с Турцией и перетянуть ее на свою сторону. Он указал, что Умеров — крымский татарин с националистическими взглядами, который выступает за полную автономию крымско-татарского государства с подчинением Турции.