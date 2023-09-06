Финская Patria может начать производство вооружений на Украине

Многие страны, в том числе Финляндия, находятся в поиске более устойчивых форм помощи Украине, отметило издание Defense News

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Финская компания Patria, специализирующаяся на выпуске бронетехники, артиллерии и боеприпасов, рассматривает возможность начала производства вооружений на территории Украины. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

Издание отмечает, что многие страны, в том числе Финляндия, находятся в поиске более устойчивых форм помощи Украине. По словам представителя финского Минобороны, для республики это означает "поочередное наращивание производства боеприпасов внутри страны и за рубежом, прямые закупки Киевом у финской оборонной промышленности, а также участие в различных международных инициативах по помощи Украине". "В целом мы знаем, что Украина заинтересована в продукции финской оборонной промышленности, а между администрациями и компаниями состоялись дискуссии по развитию двустороннего сотрудничества", - заявил собеседник издания.

Эксперты утверждают, что запуск производства техники Patria на Украине, вероятнее всего, получит поддержку финских властей. Сотрудник финского Института международных отношений Йоэл Линнайнмяки отметил, что новое консервативное правительство Финляндии серьезно относится к поддержке Украины. "Сотрудничество между Patria и Украиной хорошо впишется в эту картину. Финляндия также часто сравнивает свою политику с политикой ближайших соседей, таких как Швеция, Норвегия и Дания, которые тоже рассматривают возможности начала производства в Киеве", - сказал эксперт.

В Patria отказались напрямую комментировать возможность открытия производства на Украине. Однако, по словам вице-президента компании по связям с общественностью Сирье Ахвенлампи-Хювёнен, концепция передачи технологий и местного производства является неотъемлемой частью бизнес-модели компании.

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