Источник изображения: topwar.ru

На Запорожском направлении бойцы Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили британский тяжелый танк Challenger 2. Соответствующие кадры опубликованы в интернете российскими военными корреспондентами.

Таким образом, ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger. Ранее об уничтожении таких танков не сообщалось, впрочем, британская армия последние десятилетия воевала лишь против явно более слабых противников.

Танк Challenger, подбитый на Запорожском направлении, вероятно, принадлежал к последним резервам ВСУ, задействованным на данном участке фронта. В силу высоких потерь украинской армии в личном составе и технике, ранее командование ВСУ решило бросить в бой последние резервные силы, включая 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Однако задействование резервных бригад не очень помогло украинскому контрнаступлению. Зато российская армия получила бесценный опыт уничтожения британского тяжелого танка Challenger.

Источник изображения: topwar.ru

Не исключено, что теперь в Лондоне уже сожалеют о передаче украинскому режиму своих танков, так как случаи уничтожения Challenger на фронте станут все более частыми и будут не лучшим образом сказываться на имидже британской военной техники.